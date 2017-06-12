Холифилд, Баррера, Тапиа и тренер Кости Цзю введены в Зал славы бокса
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах американец Эвандер Холифилд официально введен в Международный зал боксерской славы. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AP.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Зал славы также введен
Международный зал боксерской славы расположен в Канастоте (штат
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter