Холифилд, Баррера, Тапиа и тренер Кости Цзю введены в Зал славы бокса

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В Зал славы также введен экс-чемпион в трех весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера, который владел поясами WBC, WBO, IBF и IBO. Посмертно введен экс-чемпион WBO, WBA и IBF в трех весах американец Джонни Тапиа. Чести быть в Зале славы также удостоился австралийский тренер Джонни Льюис, одним из боксеров которого был россиянин Костя Цзю.