Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30052094/
12 июня 2017, 22:04 | Бокс | Vesti.kz

Холифилд, Баррера, Тапиа и тренер Кости Цзю введены в Зал славы бокса

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах американец Эвандер Холифилд официально введен в Международный зал боксерской славы. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AP.

Зал располагается в США. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Зал славы также введен экс-чемпион в трех весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера, который владел поясами WBC, WBO, IBF и IBO. Посмертно введен экс-чемпион WBO, WBA и IBF в трех весах американец Джонни Тапиа. Чести быть в Зале славы также удостоился австралийский тренер Джонни Льюис, одним из боксеров которого был россиянин Костя Цзю.

Международный зал боксерской славы расположен в Канастоте (штат Нью-Йорк, США). Он был открыт в 1990 году. Члены Зала славы избираются ассоциацией журналистов, пишущих о боксе, и историками. Любой боксер может быть введен в Зал славы только после пяти лет со дня окончания карьеры.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

В Алматы завершился первый день чемпионата Казахстана по легкой атлетике

Бывшему игроку карагандинского "Шахтера" требуется донор стволовых клеток

"Кайрат" и "Астана" в нашем чемпионате были бы в первой пятерке - датский комментатор