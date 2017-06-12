Эдди Хирн объявил ориентировочную дату и место проведения титульного боя Жакиянова

10 июня в Белфасте Барнетт раздельным решением судей победил британца Ли Хаскинса (34−4, 14 КО) и завоевал чемпионский титул.

По словам Хирна, он хочет организовать Барнетту объединительный бой с казахстанцем Жанатом Жакияновым, который владеет поясом WBA (Super).

«У нас есть обязательный претендент — хороший боксер из Пуэрто-Рико Эммануэль Родригес (16−0, 11 КО). Но есть и вариант объединительного боя с Жакияновым, которого тренирует Рикки Хаттон. В прошлом Барнетт и Жакиянов провели много раундов в спаррингах. Хотим сделать их бой в октябре в Белфасте», — сказал Хирн.

Напомним, в своем последнем бою Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена (14−2, 4 КО) и завоевал два пояса — WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Позднее казахстанец был лишен титула IBO.

Менеджер Жакиянова Филлип Фондю сообщал, что следующий бой казахстанца может пройти за титул IBF или WBC.