Эдди Хирн объявил ориентировочную дату и место проведения титульного боя Жакиянова
Британский промоутер Эдди Хирн в интервью Belfast Live рассказал о планах чемпиона IBF в легчайшем весе ирландца Рикки Барнетта (17−0, 9 КО).
10 июня в Белфасте Барнетт раздельным решением судей победил британца Ли Хаскинса (34−4, 14 КО) и завоевал чемпионский титул.
По словам Хирна, он хочет организовать Барнетту объединительный бой с казахстанцем Жанатом Жакияновым, который владеет поясом WBA (Super).
«У нас есть обязательный претендент — хороший боксер из
Напомним, в своем последнем бою Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена (14−2, 4 КО) и завоевал два пояса — WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Позднее казахстанец был лишен титула IBO.
Менеджер Жакиянова Филлип Фондю сообщал, что следующий бой казахстанца может пройти за титул IBF или WBC.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter