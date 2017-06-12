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12 июня 2017, 15:29 | Бокс | Советский спорт

Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политики

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд не намерен примешивать политику к своему второму поединку с россиянином Сергеем Ковалевым.

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> не намерен примешивать политику к своему второму поединку с россиянином Сергеем <span class=error>Ковалевым</span>. Увеличить
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© AP 2017

— Я стараюсь держаться как можно дальше от политики, касается ли это нашего правительства или только бокса. Для меня лучше всего абсолютно дистанцироваться от этого, — заявил Уорд.

Ранее менеджер Уорда Джеймс Принц сравнил поединок с сюжетом фильма «Рокки 4», и делал особый акцент на противостоянии США и России.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
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