Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политики
Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд не намерен примешивать политику к своему второму поединку с россиянином Сергеем Ковалевым.
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— Я стараюсь держаться как можно дальше от политики, касается ли это нашего правительства или только бокса. Для меня лучше всего абсолютно дистанцироваться от этого, — заявил Уорд.
Ранее менеджер Уорда Джеймс Принц сравнил поединок с сюжетом фильма «Рокки 4», и делал особый акцент на противостоянии США и России.
Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в
В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
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