Андре Уорд: Наш бой с Ковалевым должен оставаться вне политики

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— Я стараюсь держаться как можно дальше от политики, касается ли это нашего правительства или только бокса. Для меня лучше всего абсолютно дистанцироваться от этого, — заявил Уорд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ward Won't Play Up USA vs. Russia Angle for Sake of Promotion <a href="https://t.co/cM7IH71Bcb">https://t.co/cM7IH71Bcb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a> <a href="https://t.co/VEB2dVyrVY">pic.twitter.com/VEB2dVyrVY</a></p>— BoxingScene.com (@boxingscene) <a href="https://twitter.com/boxingscene/status/873550520710909952">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее менеджер Уорда Джеймс Принц сравнил поединок с сюжетом фильма «Рокки 4», и делал особый акцент на противостоянии США и России.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.