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https://sport.mail.ru/news/boxing/30049142/
12 июня 2017, 14:06 | Бокс | Р-Спорт

Американский боксер Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Американский боксер полулегкого веса Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом в бою с соотечественником Хосе Харо, сообщает Рейтер.

Бой между двумя американскими боксерами прошел 10 июня в США. В восьмом раунде Франко дважды побывал на настиле ринга, и после нокаута судья остановил встречу. Ринг Франко покинул на носилках и сразу был доставлен в одну из клиник, где врачи провели операцию, чтобы избежать кровоизлияния в мозг. После операции 25-летний боксер был помещен в медицинскую кому, в которой пребывает до сих пор.

«На данный момент врачи сказали, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение в вопросе его полного восстановления. Мы просим все боксерское сообщество молиться за него», сказал менеджер боксера Рэй Чапарро.

На счету Франко 16 побед на профессиональном ринге, два поражения и три ничьи.
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