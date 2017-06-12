Американский боксер Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом

Бой между двумя американскими боксерами прошел 10 июня в США. В восьмом раунде Франко дважды побывал на настиле ринга, и после нокаута судья остановил встречу. Ринг Франко покинул на носилках и сразу был доставлен в одну из клиник, где врачи провели операцию, чтобы избежать кровоизлияния в мозг. После операции 25-летний боксер был помещен в медицинскую кому, в которой пребывает до сих пор.

«На данный момент врачи сказали, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение в вопросе его полного восстановления. Мы просим все боксерское сообщество молиться за него», сказал менеджер боксера Рэй Чапарро.

На счету Франко 16 побед на профессиональном ринге, два поражения и три ничьи.