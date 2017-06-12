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https://sport.mail.ru/news/boxing/30049002/
12 июня 2017, 13:44 | Бокс | Sports.kz

Шарипова сразится за титул WBC International с непобежденной россиянкой

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова узнала свою соперницу на титульный бой, сообщает AllFight.Ru.

Шарипова проведет бой за титул WBC International во втором полулегком весе 6 июля в Магнитогорске. Ее соперницей станет непобежденная 28-летняя россиянка Юлия Куценко. Дебютировав на профессиональном ринге в 2015 году, она провела уже восемь боев, в семи из которых одержала победы и только один завершила вничью. В данный момент Юлия является номером один в России во втором полулегком весе по версии авторитетного портала BoxRec, опережая даже Софью Очигаву.

Напомним, Шарипова планирует уже провести поединок за полноценный титул чемпионки мира по версии WBC во втором полулегком весе 30 августа в Астане.

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