Фируза Шарипова: Когда я предложила бой Кулаковой, о ней стали писать и говорить больше, чем за весь прошедший год
Первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказала, почему, на ее взгляд, чемпионка мира по версии IBO в первом полусреднем весе Светлана Кулакова должна выйти на бой с ней.
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— Вы бросили вызов Светлане Кулаковой, на что она ответила: «Для того, чтобы боксировать с чемпионами мира, надо быть чемпионом мира или хотя бы обязательным претендентом». Что Вы об этом думаете?
— Мои достижения в любительском боксе, мой профессиональный рейтинг и рекордс позволяют боксировать с чемпионом мира по любой из версий. Давайте посмотрим, с кем боксировала Светлана Кулакова в своем прошлом бою. Присце Викот уже 41 год, в своей карьере она провела всего десять боев, четыре из которых проиграла. Мой рекорд на данный момент — пять побед и одно поражение, причем поражение в очень конкурентном бою от финалиста Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы Софьи Очигавы. У Светланы таких соперниц просто никогда не было.
После этого дебютного боя у меня были только победы. Первая победа — над первым номером Италии, вторая — над чемпионкой Сербии. Поэтому уровень моей оппозиции ничем не хуже, а то и лучше, чем у Светланы Кулаковой. К тому же если вы посмотрите, с кем боксировала Кулакова, я думаю, вы не найдете ни одного знакомого имени.
— А почему Светлане было бы интересно боксировать именно с Вами?
— Бои Светланы не очень широко освещаются в прессе и на телевидении. А для профессионального боксера медийность стоит далеко не на последнем месте. Мой последний бой в прямом эфире показали сразу четыре телеканала. Интерес ко мне проявляют представители США. На мой последний бой специально приезжал прямой агент Эла Хэймона Алекс Вайсфельд, который выразил заинтересованность в работе со мной и продвижении в Америке.
Бой со мной добавил бы известности и Светлане. Несмотря на то, что Светлана является чемпионкой мира, ее бои проходят незаметно для публики. Когда я предложила бой Кулаковой, о ней стали писать и говорить больше, чем за весь прошедший год.
— А когда бы Вы хотели провести этот бой?
— Мы готовы в любое время.
Напомним, Фируза Шарипова бросила вызов непобежденной Светлане Кулаковой, выложив видеообращение в своем инстаграме. Россиянка ответила на это, разместив в инстаграме фото с подписью: «Уважаемые товарищи спортсмены «бойцы». Мне приятно ваше внимание ко мне и моей спортивной жизни. Для того, чтобы боксировать с чемпионами мира, надо быть чемпионом мира или хотя бы обязательным претендентом. Квакаем равномерно в своем болоте!!!
А на 6 июля в Магнитогорске у Шариповой уже запланирован бой за титул WBC International во втором полулегком весе.
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