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12 июня 2017, 11:57 | Бокс | Vesti.kz

Ковалев показал свою подготовку из Лас-Вегаса перед боем с Уордом

Российский боксер Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) показал свою тренировку в рамках подготовки к бою против американца боксер Андре Уорда (31−0, 15 КО), сообщают Vesti.kz.

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В своем аккаунте в «Твиттере» Ковалев опубликовал видеоролик с тренировки, которую он проводит в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что в Казахстане бой россиянина против Уорда в прямом эфире покажет телеканал «Хабар».

Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону поединка будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, которые американец отнял у российского боксера в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.
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