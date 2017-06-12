Ковалев показал свою подготовку из Лас-Вегаса перед боем с Уордом
Российский боксер Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) показал свою тренировку в рамках подготовки к бою против американца боксер Андре Уорда (31−0, 15 КО), сообщают Vesti.kz.
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В своем аккаунте в «Твиттере» Ковалев опубликовал видеоролик с тренировки, которую он проводит в
Ранее стало известно, что в Казахстане бой россиянина против Уорда в прямом эфире покажет телеканал «Хабар».
Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в
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