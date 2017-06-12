Ковалев показал свою подготовку из Лас-Вегаса перед боем с Уордом

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В своем аккаунте в «Твиттере» Ковалев опубликовал видеоролик с тренировки, которую он проводит в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что в Казахстане бой россиянина против Уорда в прямом эфире покажет телеканал «Хабар».

Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону поединка будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, которые американец отнял у российского боксера в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Working out in Vegas <a href="https://t.co/lmy9lN1T7X">pic.twitter.com/lmy9lN1T7X</a></p>— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) <a href="https://twitter.com/KrusherKovalev/status/874179349410234368">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>