Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Холифилд введен в международный Зал славы бокса

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Помимо 54-летнего Холифилда в международный Зал славы были введены чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF и IBO в трех различных весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера, чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF также в трех весах американец Джонни Тапиа и австралийский тренер Джонни Льюис.

Холифилд последний раз выходил на ринг в мае 2011 года против датчанина Брайана Нильсена, который закончился победой американца. Впоследствии боксер неоднократно заявлял о своем желании встретиться с украинцами Виталием и Владимиром Кличко, но бои так и не состоялись. Всего Холифилд 57 раз выходил на ринг в профессиональном боксе: одержал 44 победы (29 из них нокаутом), потерпел 10 поражений, 2 боя свел вничью, и один бой был признан несостоявшимся.