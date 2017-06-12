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12 июня 2017, 11:44 | Бокс | Р-Спорт

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Холифилд введен в международный Зал славы бокса

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе американец Эвандер Холифилд введен в международный Зал славы бокса, сообщает АП.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в <span class=error>супертяжелом</span> весе американец <span class=error>Эвандер</span> Холифилд введен в международный Зал славы бокса сообщает АП. Увеличить
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Помимо 54-летнего Холифилда в международный Зал славы были введены чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF и IBO в трех различных весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера, чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF также в трех весах американец Джонни Тапиа и австралийский тренер Джонни Льюис.

Холифилд последний раз выходил на ринг в мае 2011 года против датчанина Брайана Нильсена, который закончился победой американца. Впоследствии боксер неоднократно заявлял о своем желании встретиться с украинцами Виталием и Владимиром Кличко, но бои так и не состоялись. Всего Холифилд 57 раз выходил на ринг в профессиональном боксе: одержал 44 победы (29 из них нокаутом), потерпел 10 поражений, 2 боя свел вничью, и один бой был признан несостоявшимся.

Помимо четырех титулов чемпиона мира Холифилду принадлежит еще одно достижение — он является единственным в истории профессионального бокса спортсменом, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первый тяжелый и тяжелый веса. Кроме того, американец выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
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