Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30048104/
12 июня 2017, 11:22 | Бокс | Чемпионат.com

Амир Хан прекратил вражду с родственниками

Бывший чемпион Амир Хан прекратил вражду с членами семьи, однако сказал, что больше не будет делиться с ними доходами от последующих боёв.

На протяжении долгого времени в команде Амира работали его родственники. Отношения с родственниками у Хана разладились после того, как его жена Фарьял заявила о плохом отношении к себе с их стороны. По её словам, родственники мужа, испытывающие ревность к её растущему влиянию на Амира, начали её запугивать. Перед свадьбой Амир заключил с Фарьях брачный контракт на $ 30 млн, однако, когда она забеременела, боксёр разорвал его.

«Я начинаю с чистого листа. И я ничего не буду делить с тем или иным бизнес-консультантом», — цитирует Хана BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото