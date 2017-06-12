Амир Хан прекратил вражду с родственниками

На протяжении долгого времени в команде Амира работали его родственники. Отношения с родственниками у Хана разладились после того, как его жена Фарьял заявила о плохом отношении к себе с их стороны. По её словам, родственники мужа, испытывающие ревность к её растущему влиянию на Амира, начали её запугивать. Перед свадьбой Амир заключил с Фарьях брачный контракт на $ 30 млн, однако, когда она забеременела, боксёр разорвал его.



«Я начинаю с чистого листа. И я ничего не буду делить с тем или иным бизнес-консультантом», — цитирует Хана BoxingScene.