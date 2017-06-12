Американский боксёр Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом
Американский боксёр Даниэль Франко (16−2−3, 11 КО), выступающий в категории полулёгкого веса, находится в критическом состоянии после поражения нокаутом в поединке, состоявшемся 10 июня в Слоане (штат Айова, США).
Франко был нокаутирован своим соотечественником Хосе Харо (14−1−1, 8 КО) в восьмом раунде боя за региональный титул USBA. После завершения боя он был экстренно доставлен в госпиталь, где ему была проведена операция, чтобы остановить кровоизлияние в мозг. На данный момент он находится в коме, сообщает Fightnews.
«Врачи сказали нам, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение для его полного восстановления», — сказал менеджер боксёра Рэй Чаппаро.
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