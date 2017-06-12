Американский боксёр Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом

Франко был нокаутирован своим соотечественником Хосе Харо (14−1−1, 8 КО) в восьмом раунде боя за региональный титул USBA. После завершения боя он был экстренно доставлен в госпиталь, где ему была проведена операция, чтобы остановить кровоизлияние в мозг. На данный момент он находится в коме, сообщает Fightnews.



«Врачи сказали нам, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение для его полного восстановления», — сказал менеджер боксёра Рэй Чаппаро.