Непобежденный британец предложил Барнетту встретиться с Жакияновым

Олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев, выступавший за сборную Казахстана в одно время с Геннадием Головкиным, в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал свой прогноз на бой GGG с мексиканцем Саулем Альваресом. По его мнению, «Канело» не тот боксер, который мог бы устоять перед Головкиным.