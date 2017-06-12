Непобежденный британец предложил Барнетту встретиться с Жакияновым
Британский боксер Джордан Гилл (16−0, 3 КО) поздравил своего соотечественника Райана Барнетта (17−0, 9 КО) с выигранным титулом IBF в легчайшем весе, сообщает Sports.kz.
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«Поздравляю, Райан Барнетт и Адам Бут [тренер Барнетта]! Спарринговал с ним и с Жанатом Жакияновым. Эдди Хирн [промоутер Барнетта] и Рикки Хаттон [тренер Жакиянова], время для отличного объединительного боя!» — написал Гилл в твиттере.
Напомним, ранее Хирн говорил, что после боя с Ли Хаскинсом (34−4, 14 КО) планирует организовать поединок с чемпионом WBA (Super) казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−1, 18 КО).
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