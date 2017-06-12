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https://sport.mail.ru/news/boxing/30047781/
12 июня 2017, 10:37 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный британец предложил Барнетту встретиться с Жакияновым

Британский боксер Джордан Гилл (16−0, 3 КО) поздравил своего соотечественника Райана Барнетта (17−0, 9 КО) с выигранным титулом IBF в легчайшем весе, сообщает Sports.kz.

Британский боксер <span class=error>Джордан</span> <span class=error>Гилл</span> (16−0 3 КО) поздравил своего соотечественника <span class=error>Райана</span> <span class=error>Барнетта</span> (17−0 9 КО) с выигранным титулом IBF в легчайшем весе сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Поздравляю, Райан Барнетт и Адам Бут [тренер Барнетта]! Спарринговал с ним и с Жанатом Жакияновым. Эдди Хирн [промоутер Барнетта] и Рикки Хаттон [тренер Жакиянова], время для отличного объединительного боя!» — написал Гилл в твиттере.

Напомним, ранее Хирн говорил, что после боя с Ли Хаскинсом (34−4, 14 КО) планирует организовать поединок с чемпионом WBA (Super) казахстанцем Жанатом Жакияновым (27−1, 18 КО).

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