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https://sport.mail.ru/news/boxing/30047627/
12 июня 2017, 10:20 | Бокс | Vesti.kz

Артаев: Если бы Головкин дрался с Мейвезером, я бы затруднился назвать победителя. А «Канело» не тот калибр

Олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев, выступавший за сборную Казахстана в одно время с Геннадием Головкиным, в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал свой прогноз на бой GGG с мексиканцем Саулем Альваресом. По его мнению, «Канело» не тот боксер, который мог бы устоять перед Головкиным.

Олимпийский чемпион сделал прогноз на бой. Увеличить
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— Головкин — Альварес — этой бой века, который все все ждут. Такие бои не каждый день проходят. Так что я очень рад, что это, наконец, свершится. Хоть в шесть утра, хоть в пять утра, все встанут. И что радует, Гена — ведущий боксер в этом бою. И мы все надеемся, что он подарит нам победу. Это событие добавило еще больше пиара тому пиару, которое сейчас происходит с открытием EXPO.

— Как, на Ваш взгляд, будет складываться бой?

— Ажиотаж будет очень большим. Потому что встретятся два очень сильных боксера. Я думаю, раунда три бой будет не интересным. Они будут остерегаться, не будут рисковать. После третьего раунда уже пойдет открытая битва, где Гена может решить бой. Потому что Альварес не тот боксер, который мог бы устоять против Головкина. Джейкобс для Головкина был неудобным соперником, он был быстрым. И Гена, я думаю, на тот бой просто не настроился, так как он привык быстро решать исход. Он мог бы решить в третьем раунде, когда был нокдаун, но, мне кажется, чуть-чуть недооценил. А в целом тот бой был отличным. Ну и Джейкобс выше был, и по весу больше. А что касается Альвареса, Гена побольше, посильнее и помощнее. Когда открытая битва пойдет, с шестого по девятый раунд, я думаю, Гена решит исход этого боя.

— То есть Вы ожидаете нокаут?

— Пара нокдаунов точно будет.

— Некоторые эксперты в плюс Головкину ставят его большой опыт в любителях. На Ваш взгляд, это может повлиять на бой?

— Нет, это не скажется. Я знаю, каким был Альварес четыре года назад. Сейчас он очень сильно набрал. Но против Гены это все равно не тот калибр. Если бы был Мейвезер, я бы сказал, что бой будет очень интересным, и я не знаю, кто выиграет. Потому что Мейвезер — это топовый боксер, который не даст себя в обиду. А здесь Гена может решить исход боя во второй его половине.

— Не планируете поехать в Лас-Вегас?

— Буду комментировать.

Вечер бокса Головкин — «Канело» пройдет на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16 сентября. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций.

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