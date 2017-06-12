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https://sport.mail.ru/news/boxing/30047451/
12 июня 2017, 9:49 | Бокс | Vesti.kz

Брэндон Риос нокаутировал соперника в первом бою за полтора года

Американский боксер-профессионал Брэндон Риос (34−3, 25 КО), выступающий в полусредней весовой категории, нокаутировал мексиканца Аарона Эрреру (32−7−1, 21 КО), сообщают Vesti.kz.

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Бой прошел в Калифорнии и завершился победой Риоса в седьмом раунде. Отметим, что для американца это стал первый поединок с тех пор, как в ноябре 2015-го он нокаутировал Тимоти Брэдли.

Отметим, что ранее Риос сделал свой прогноз на бой Головкин — Альварес.
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