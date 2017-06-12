Брэндон Риос нокаутировал соперника в первом бою за полтора года

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Бой прошел в Калифорнии и завершился победой Риоса в седьмом раунде. Отметим, что для американца это стал первый поединок с тех пор, как в ноябре 2015-го он нокаутировал Тимоти Брэдли.

Отметим, что ранее Риос сделал свой прогноз на бой Головкин — Альварес.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Almost 7 full rounds of back-and-forth ends with <a href="https://twitter.com/Brandon_Rios1">@Brandon_Rios1</a> stopping Aaron Herrera in a big way! Welcome back, Bam Bam!! <a href="https://twitter.com/hashtag/PBConFS1?src=hash">#PBConFS1</a> <a href="https://t.co/6lvV3i3rnU">pic.twitter.com/6lvV3i3rnU</a></p>— PBC (@premierboxing) <a href="https://twitter.com/premierboxing/status/874123905094402048">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>