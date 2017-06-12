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https://sport.mail.ru/news/boxing/30047275/
12 июня 2017, 9:10 | Бокс | Sports.kz

Айтжанов оценил возможность реванша Левита и Тищенко

Несмотря на отсутствие сильных участников на прошедшем Кубке Президента РК по боксу, казахстанская команда показала свои возможности, завоевав главный приз, сказал главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов.

Несмотря на отсутствие сильных участников на прошедшем Кубке Президента РК по боксу казахстанская команда показала свои возможности завоевав главный приз сказал главный тренер сборной Мырзагали <span class=error>Айтжанов</span>. Увеличить
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«В этот раз в связи с континентальными соревнованиями многие сильные участники не приехали. Мы команду в четырех составах выставили. Из них в основном молодежь. Кого-то сильно отмечать не буду, но все они по 3−4 боя отстояли. (…) Василий после Олимпиады отдыхал, потихоньку входил в ритм, видно, что он набирает оптимальную форму», — сказал Айтжанов в беседе со Sputnik Казахстан.

V международный турнир по боксу на Кубок Президента Казахстана завершился в Астане в прошедшие выходные. В турнире участвовали представители 10 стран? 31 женщина и 82 мужчины-боксера. В женском весе до 51 килограмма первое место досталось двукратной чемпионке мира Назым Кызайбай. Призер Олимпиады в Рио Дарига Шакимова в категории до 75 килограммов взяла верх над сильной соперницей — россиянкой Даримой Сандаковой.

У мужчин в весе до 49 килограммов сильнейшим оказался филиппинец Паалам Карло. Звания чемпионов во всех остальных весовых категориях — у казахстанцев. Самым сильным по накалу и бурной реакции болельщиков стал бой в категории до 69 килограммов между Садриддином Ахмедовым и узбекским боксером Бобо-Усмоном Батуровым. Садриддину присуждена победа единогласным решением судей.

Василий Левит без труда одолел соперника из Индии Чаухана Гаурава. Василий Левит на финальной церемонии награждения получил Кубок, выигранный казахстанской командой.

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