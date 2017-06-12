Айтжанов оценил возможность реванша Левита и Тищенко

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«В этот раз в связи с континентальными соревнованиями многие сильные участники не приехали. Мы команду в четырех составах выставили. Из них в основном молодежь. Кого-то сильно отмечать не буду, но все они по 3−4 боя отстояли. (…) Василий после Олимпиады отдыхал, потихоньку входил в ритм, видно, что он набирает оптимальную форму», — сказал Айтжанов в беседе со Sputnik Казахстан.

V международный турнир по боксу на Кубок Президента Казахстана завершился в Астане в прошедшие выходные. В турнире участвовали представители 10 стран? 31 женщина и 82 мужчины-боксера. В женском весе до 51 килограмма первое место досталось двукратной чемпионке мира Назым Кызайбай. Призер Олимпиады в Рио Дарига Шакимова в категории до 75 килограммов взяла верх над сильной соперницей — россиянкой Даримой Сандаковой.

У мужчин в весе до 49 килограммов сильнейшим оказался филиппинец Паалам Карло. Звания чемпионов во всех остальных весовых категориях — у казахстанцев. Самым сильным по накалу и бурной реакции болельщиков стал бой в категории до 69 килограммов между Садриддином Ахмедовым и узбекским боксером Бобо-Усмоном Батуровым. Садриддину присуждена победа единогласным решением судей.

Василий Левит без труда одолел соперника из Индии Чаухана Гаурава. Василий Левит на финальной церемонии награждения получил Кубок, выигранный казахстанской командой.