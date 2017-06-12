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12 июня 2017, 8:40 | Бокс | Vesti.kz

Аргентинский боксер Лукас Матиссе может выступить в андеркарте боя Головкин — «Канело»

Бывший чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе Лукас Маттиссе (38−4, 35 КО) может выступить в андеркарте боя Головкин — «Канело», сообщает boxingscene.com.

Он выступал в андеркарте боя Альвареса и <nobr>Чавеса-младшего.</nobr> Увеличить
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Аргентинец выступал в андеркарте вечера бокса, где главным был поединок Сауля «Канело» Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, и теперь ведет переговоры, чтобы снова выступить «на разогреве» у мексиканца.

«Было бы здорово стать частью вечера бокса “Канело” — Головкин. Это будет потрясающий вечер! Я готов снова защитить свой аргентинский флаг», — сказал Маттисе.

Напомним, ранее сообщалось, что в андеркарте у Головкина и «Канело» может выступить бывший соперник казахстанца — Дэниэл Джейкобс. По информации Рафаэля, советник американского боксера Эл Хэймон ведет переговоры с промоутерской компанией Golden Boy и стороны близки к заключению сделки.

Вечер бокса Головкин — «Канело» пройдет на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16-го сентября. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций.

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