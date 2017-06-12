Аргентинский боксер Лукас Матиссе может выступить в андеркарте боя Головкин — «Канело»
Бывший чемпион мира по версии WBC в суперлегком весе Лукас Маттиссе (38−4, 35 КО) может выступить в андеркарте боя Головкин — «Канело», сообщает boxingscene.com.
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Аргентинец выступал в андеркарте вечера бокса, где главным был поединок Сауля «Канело» Альвареса с Хулио Сезаром
«Было бы здорово стать частью вечера бокса “Канело” — Головкин. Это будет потрясающий вечер! Я готов снова защитить свой аргентинский флаг», — сказал Маттисе.
Напомним, ранее сообщалось, что в андеркарте у Головкина и «Канело» может выступить бывший соперник казахстанца — Дэниэл Джейкобс. По информации Рафаэля, советник американского боксера Эл Хэймон ведет переговоры с промоутерской компанией Golden Boy и стороны близки к заключению сделки.
Вечер бокса Головкин — «Канело» пройдет на 20-тысячной
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