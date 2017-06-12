Аргентинский боксер Лукас Матиссе может выступить в андеркарте боя Головкин - "Канело"

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Аргентинец выступал в андеркарте вечера бокса, где главным был поединок Сауля «Канело» Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, и теперь ведет переговоры, чтобы снова выступить «на разогреве» у мексиканца.

«Было бы здорово стать частью вечера бокса “Канело” — Головкин. Это будет потрясающий вечер! Я готов снова защитить свой аргентинский флаг», — сказал Маттисе.

Напомним, ранее сообщалось, что в андеркарте у Головкина и «Канело» может выступить бывший соперник казахстанца — Дэниэл Джейкобс. По информации Рафаэля, советник американского боксера Эл Хэймон ведет переговоры с промоутерской компанией Golden Boy и стороны близки к заключению сделки.