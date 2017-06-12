Бой Ковалев — Уорд в Казахстане покажут в прямом эфире
Бой российского боксера Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО) с американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО) в прямом эфире на территории Казахстана покажет «Хабар». Об этом сообщается на сайте телеканала.
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Напомним, на кону реванша будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, которые Уорд отнял у Ковалева в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.
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