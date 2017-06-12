Бой Ковалев - Уорд в Казахстане покажут в прямом эфире

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По времени Астаны вечер бокса в Лас-Вегасе состоится утром 18-го июня. Трансляция на «Хабаре» начнется в 08:00 и продлится до 11:45.

Напомним, на кону реванша будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, которые Уорд отнял у Ковалева в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.