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https://sport.mail.ru/news/boxing/30046755/
12 июня 2017, 8:39 | Бокс | Vesti.kz

Бой Ковалев — Уорд в Казахстане покажут в прямом эфире

Бой российского боксера Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО) с американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО) в прямом эфире на территории Казахстана покажет «Хабар». Об этом сообщается на сайте телеканала.

По времени Астаны он состоится утром 18 июня. Увеличить
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По времени Астаны вечер бокса в Лас-Вегасе состоится утром 18-го июня. Трансляция на «Хабаре» начнется в 08:00 и продлится до 11:45.

Напомним, на кону реванша будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, которые Уорд отнял у Ковалева в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.

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