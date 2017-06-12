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https://sport.mail.ru/news/boxing/30046647/
12 июня 2017, 8:38 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин: «Канело» был как кролик, когда я вышел на ринг

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) заметил страх в глазах мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), когда он вышел на ринг после боя с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, сообщает boxingnews24.com.

Казахстанец почувствовал как Альварес нервничает. Увеличить
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«Я чувствовал, как он нервничает, — отметил Головкин. — Его команда нервничает. Я вышел на ринг, а он как кролик. Расслабься, это жизнь».

Напомним, бой Головкина и «Канело» пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, которая во время боксерских поединков может вместить до 20 тысяч зрителей. Для казахстанца это будет первый бой на этой арене, тогда как мексиканец уже дважды был здесь хедлайнером.

Именно на T-Mobile Arena и был официально анонсирован бой Головкина и «Канело». Мексиканец 6 мая после победы над своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим вызвал в ринг казахстанца.

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