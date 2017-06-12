Геннадий Головкин: «Канело» был как кролик, когда я вышел на ринг
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) заметил страх в глазах мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), когда он вышел на ринг после боя с Хулио Сезаром
Чавесом-младшим, сообщает boxingnews24.com.
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«Я чувствовал, как он нервничает, — отметил Головкин. — Его команда нервничает. Я вышел на ринг, а он как кролик. Расслабься, это жизнь».
Напомним, бой Головкина и «Канело» пройдет на
Именно на
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