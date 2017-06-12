Геннадий Головкин: «Канело» был как кролик, когда я вышел на ринг

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«Я чувствовал, как он нервничает, — отметил Головкин. — Его команда нервничает. Я вышел на ринг, а он как кролик. Расслабься, это жизнь».

Напомним, бой Головкина и «Канело» пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, которая во время боксерских поединков может вместить до 20 тысяч зрителей. Для казахстанца это будет первый бой на этой арене, тогда как мексиканец уже дважды был здесь хедлайнером.