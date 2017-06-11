Назван предполагаемый участник вечера бокса Головкин — Альварес
Ранее сообщалось, что в андеркарт может быть добавлен бывший соперник GGG.
Известный американский обозреватель бокса и эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль назвал предполагаемого участника вечера бокса 16 сентября в
На вопрос одного из читателей о том, известно ли
Ороско выступает в первом полусреднем весе. В активе мексиканца 26 побед в 26 боях, из которых 17 он завершил досрочно. Свой последний бой он провел в апреле этого года в
Ранее сообщалось, что в андеркарте у Головкина и «Канело» может выступить бывший соперник казахстанца — Дэниэл Джейкобс. По информации Рафаэля, советник американского боксера Эл Хэймон ведет переговоры с промоутерской компанией Golden Boy и стороны близки к заключению сделки.
Вечера бокса Головкин — «Канело» пройдет на 20-тысячной
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