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https://sport.mail.ru/news/boxing/30044174/
11 июня 2017, 18:02 | Бокс | Vesti.kz

Назван предполагаемый участник вечера бокса Головкин — Альварес

Ранее сообщалось, что в андеркарт может быть добавлен бывший соперник GGG.

Известный американский обозреватель бокса и эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль назвал предполагаемого участника вечера бокса 16 сентября в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

На вопрос одного из читателей о том, известно ли что-нибудь о возможных боях в андеркарде у GGG и «Канело» Рафаэль ответил в своем чате на сайте ESPN: «Пока ничего не решено, но Антонио Ороско может выступить в одном из поединков».

Ороско выступает в первом полусреднем весе. В активе мексиканца 26 побед в 26 боях, из которых 17 он завершил досрочно. Свой последний бой он провел в апреле этого года в Лас-Вегасе против американца КеАндре Гибсона, которого Ороско победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что в андеркарте у Головкина и «Канело» может выступить бывший соперник казахстанца — Дэниэл Джейкобс. По информации Рафаэля, советник американского боксера Эл Хэймон ведет переговоры с промоутерской компанией Golden Boy и стороны близки к заключению сделки.

Вечера бокса Головкин — «Канело» пройдет на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций.

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