Назван предполагаемый участник вечера бокса Головкин - Альварес

Известный американский обозреватель бокса и эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль назвал предполагаемого участника вечера бокса 16 сентября в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

На вопрос одного из читателей о том, известно ли что-нибудь о возможных боях в андеркарде у GGG и «Канело» Рафаэль ответил в своем чате на сайте ESPN: «Пока ничего не решено, но Антонио Ороско может выступить в одном из поединков».

Ороско выступает в первом полусреднем весе. В активе мексиканца 26 побед в 26 боях, из которых 17 он завершил досрочно. Свой последний бой он провел в апреле этого года в Лас-Вегасе против американца КеАндре Гибсона, которого Ороско победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что в андеркарте у Головкина и «Канело» может выступить бывший соперник казахстанца — Дэниэл Джейкобс. По информации Рафаэля, советник американского боксера Эл Хэймон ведет переговоры с промоутерской компанией Golden Boy и стороны близки к заключению сделки.