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«Я думаю, что Нигерия — вероятно один из основных вариантов. Люди до сих пор воспринимают эту страну, как место где огонь добывают трением палки. Но эта страна с мощной экономикой, огромным средним классом, где уже проходят много событий, особенно поп музыкальных концертов, — приводит слова промоутера Boxingscene.com.