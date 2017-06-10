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https://sport.mail.ru/news/boxing/30040781/
10 июня 2017, 23:27 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Эдди Хирн: Матч-реванш Джошуа — Кличко, скорее всего, пройдет в Нигерии

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/IBO 27-летнего британца Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что матч-реванш против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе 41-летнего украинца Владимира Кличко, вероятно, пройдет в Нигерии — исторической родине Джошуа.

Промоутер чемпиона мира в <span class=error>супертяжелом</span> весе по версиям WBA/IBF/IBO 27-летнего британца <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> сообщил что <nobr>матч-реванш</nobr> против <nobr>экс-чемпиона</nobr> мира в <span class=error>супертяжелом</span> весе 41-летнего украинца Владимира <span class=error>Кличко</span> вероятно пройдет в Нигерии — исторической родине <span class=error>Джошуа</span><span>.</span> Увеличить
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«Я думаю, что Нигерия — вероятно один из основных вариантов. Люди до сих пор воспринимают эту страну, как место где огонь добывают трением палки. Но эта страна с мощной экономикой, огромным средним классом, где уже проходят много событий, особенно поп музыкальных концертов, — приводит слова промоутера Boxingscene.com.
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