Эдди Хирн: Матч-реванш Джошуа — Кличко, скорее всего, пройдет в Нигерии
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/IBO 27-летнего британца Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что
матч-реванш против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе 41-летнего украинца Владимира Кличко, вероятно, пройдет в Нигерии — исторической родине Джошуа.
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«Я думаю, что Нигерия — вероятно один из основных вариантов. Люди до сих пор воспринимают эту страну, как место где огонь добывают трением палки. Но эта страна с мощной экономикой, огромным средним классом, где уже проходят много событий, особенно поп музыкальных концертов, — приводит слова промоутера Boxingscene.com.
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