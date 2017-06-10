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https://sport.mail.ru/news/boxing/30040722/
10 июня 2017, 23:08 | Бокс | Чемпионат.com

Допинг-пробы Поветкина перед боем с Руденко дали отрицательный результат

Андрея Рябинский, глава промоутерской компании «Мир Бокса», клиентом которой является Александр Поветкин (31−1, 23 КО), заявил, что допинг-пробы россиянина перед встречей с Андреем Руденко (31−2, 19 КО) дали отрицательный результат.

Андрея <span class=error>Рябинский</span> глава промоутерской компании Мир Бокса клиентом которой является Александр <span class=error>Поветкин</span> (31−1 23 КО) заявил что <nobr>допинг-пробы</nobr> россиянина перед встречей с Андреем <span class=error>Руденко</span> (31−2 19 КО) дали отрицательный результат. Увеличить
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«ВАДА обработала допинг-пробы Поветкина, и все они дали отрицательный результат, такой, каким он и должен быть», — приводит слова Рябинского BoxingScene.

1 июля Александр Поветкин проведёт поединок против украинца Андрея Руденко. Бой станет главным событием вечера бокса в Москве.
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