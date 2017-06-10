Допинг-пробы Поветкина перед боем с Руденко дали отрицательный результат
Андрея Рябинский, глава промоутерской компании «Мир Бокса», клиентом которой является Александр Поветкин (31−1, 23 КО), заявил, что
допинг-пробы россиянина перед встречей с Андреем Руденко (31−2, 19 КО) дали отрицательный результат.
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«ВАДА обработала
1 июля Александр Поветкин проведёт поединок против украинца Андрея Руденко. Бой станет главным событием вечера бокса в Москве.
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