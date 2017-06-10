Олимпийский чемпион оценил шансы Головкина и Альвареса на победу в бою
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил шансы на победу в бою Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, назвав мексиканца сильной оппозицией.
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— Мы всегда будем болеть за соотечественника, за земляка, за Геннадия. Думаю, что шансы в этом бою 50 на 50. Соперник у Геннадия очень сильный и высокого класса. Несмотря на молодой возраст, у Альвареса уже столько боев. Может быть, это и на руку Головкину, что у мексиканца тяжелые бои. Он мог подустать от бокса. Конечно, точно я этого не знаю. Поэтому шансы 50 на 50.
— Есть мнение, что на стороне Геннадия более богатый опыт на любительском ринге.
— Любительский бокс — он немного другой. Три раунда в высоком темпе это не совсем профессиональный бокс. Если Геннадий собирается соперника нокаутировать за три раунда, то тогда да, ему поможет любительский опыт. Если за три раунда поднять темп и за три раунда все закончить, тогда да. Но я думаю, что бой затянется.
На Головкина любительский опыт не мог повлиять. Он ведь и чемпионом мира был. Задатки высококлассного боксера у него уже тогда были.
У Альвареса другого ситуация. Он не знает, что такое любительский бокс. Он провел несколько боев и ушел в профи и сразу стал чемпионом мира. Любительская карьера не повлияла на его успехи в профи.
Напомним, титульный поединок между казахстанцев Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом пройдет 16 сентября в
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