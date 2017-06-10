Елеусинов: Скоро вы увидите меня на ринге. Мое будущее решится в течение трех-четырех дней

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— Турнир очень сильный, организаторам большое спасибо. Волнует другое -зрителей мало. А ведь раньше были заполнены трибуны и чувствовал ажиотаж, а сейчас….

Такого слабого интереса финалы турнира не вызвали. Это немного обидно. Сам же турнир прошел на высоком уровне, потому что в финале выступали сильные ребята, — сказал Елеусинов.

— В вашем весе сейчас выступают молодые Садриддин Ахмедов и Абылайхан Жусупов. Кто фаворит для Данияра Елеусинова?

— Я не хочу никого обижать. Я в этой весовой категории выступал. Я думаю, меня могут неправильно понять. Стиль Жусупова для меня больше подходит. Я сам боксировал в этом игровом стиле. У Ахмедова свой стиль — силовые.

Они оба — молодые парни, у них все впереди. Опыта нужно набраться через большие турниры. Их класс вырастет.

— Данияр, и вопрос по возвращению. Вас непривычно видеть не на ринге.

— В ближайшее время вы должны увидеть меня на ринге. Но будет ли это профи или любительский бокс — станет известно в ближайшее время. Я еще сам не знаю и не определился. В ближайшее будущем станет известно.

— А какое это будущее? Сроки есть?

— Решается вопрос. Вопрос трех-четырех дней.

Напомним, олимпийский чемпион Елеусинов должен был дебютировать на профессиональном ринге, но австралийская промоутерская компания не выполнила свои обязательства. Средневес рассказал ранее, что задумывается о возвращении в любительский бокс.