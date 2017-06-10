Уорд не собирается вмешивать политику в своё противостояние с Ковалёвым

«Я стараюсь не вмешиваться в политику, независимо от того, связана она с действиями правительства или с боксом. Лучше всего полностью от этого абстрагироваться. Но это не значит, что я не испытываю гордости, представляя свою страну. Я это делал достаточно успешно во время выступлений с юниорских лет и вплоть до Олимпийских игр. Для меня большая честь проживать в США и представлять свою страну», — приводит слова Уорда BoxingScene.

Андре Уорд в составе сборной США выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2004 года.