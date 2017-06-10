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10 июня 2017, 18:41 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Джошуа: Я не был готов к нокдауну в бою с Кличко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа признал, что не был готов к нокдауну в поединке с Владимиром Кличко.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжелом</span> весе по версиям WBA/IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> признал что не был готов к нокдауну в поединке с Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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Британец оказался на настиле ринга после того, как сам отправил соперника в нокдаун, но поднялся и досрочно выиграл бой.

«Это было единственным, к чему я не готовился. Ты не готовишься к такому, и если окажешься в такой ситуации, все зависит от характера. Кто ты такой? Что ты представляешь? Я человек боев, так что я встал и продолжил бороться, — приводит слова Джошуа BBC.
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