Джошуа: Я не был готов к нокдауну в бою с Кличко

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Британец оказался на настиле ринга после того, как сам отправил соперника в нокдаун, но поднялся и досрочно выиграл бой.

«Это было единственным, к чему я не готовился. Ты не готовишься к такому, и если окажешься в такой ситуации, все зависит от характера. Кто ты такой? Что ты представляешь? Я человек боев, так что я встал и продолжил бороться, — приводит слова Джошуа BBC.