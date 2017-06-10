Результаты финала Кубка Президента Казахстана по боксу

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В турнире участвовали представители 10 стран, 31 женщина и 82 мужчины-боксера. В женском весе до 51 килограмма первое место досталось двукратной чемпионке мира Назым Кызайбай. Призер Олимпиады Дарига Шакимова в категории до 75 килограммов взяла верх над сильной соперницей — россиянкой Даримой Сандаковой.

У мужчин в весе до 49 килограммов сильнейшим оказался филиппинец Паалам Карло. Звания чемпионов во всех остальных весовых категориях — у казахстанцев. Самым сильным по накалу и бурной реакции болельщиков стал бой в категории до 69 килограммов между Садриддином Ахмедовым и узбекским боксером Бобо-Усмоном Батуровым. Садриддину присуждена победа единогласным решением судей.

Василий Левит без труда одолел соперника из Индии Чаухана Гаурава. И Левиту в итоге как олицетворению силы отечественного бокса на финальной церемонии награждения вручили Кубок, выигранный казахстанской командой.

Список призеров V международного турнира по боксу на Кубок Президента РК

Женщины

51 кг

I Назым Кызайбай (Казахстан).

II Жайна Шекербекова (Казахстан).

III Татьяна Коб (Украина), Светлана Солуянова (Россия).

60 кг

I Карина Ибрагимова (Казахстан).

II Римма Волосенко (Казахстан).

III Петекио Нестхи (Филиппины), Людмила Орлова (Россия).

75 кг

I Дарига Шакимова (Казахстан).

II Дарима Сандакова (Россия).

III Ловлина Боргохаин (Индия), Фариза Шолтай (Казахстан).

Мужчины

49 кг

I Карло Палаам (Филиппины).

II Асхат Жусупов (Казахстан).

III Шалкар Айкынбай (Казахстан), Мирлан Туркбай уулу (Кыргызстан).

52 кг

I Азат Махметов (Казахстан).

II Олжас Байниязов (Казахстан).

III Жаныбек Мусаев (Кыргызстан), Аброр Кодиров (Узбекистан).

56 кг

I Ильяс Сулейменов (Казахстан).

II Фернандез Марио (Филиппины).

III Жанболат Тилегенулы (Казахстан), Жанболат Кыдырбаев (Казахстан).

60 кг

I Султан Заурбек (Казахстан).

II Адилет Курметов (Казахстан).

III Серик Темиржанов (Казахстан), Сулаймон Латипов (Узбекистан).

64 кг

I Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан).

II Куан Куатов (Казахстан).

III Гакбаатар Баярхуу (Монголия), Аскар Ерубек (Казахстан).

69 кг

I Садриддин Ахмедов (Казахстан).

II Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан).

III Бекзод Халметов (Казахстан), Адилет Батыралиев (Кыргызстан).

75 кг

I Абильхан Аманкул (Казахстан).

II Сапарбай Айдаров (Казахстан).

III Ли Донг Юн (Южная Корея), Манат Омирзаков (Казахстан).

81 кг

I Бек Нурмагамбет (Казахстан).

II Янг Хег Юн (Корея).

III Нурдаулет Жарманов (Казахстан), Еркин Адильбек уулу (Кыргызстан).

91 кг

I Василий Левит (Казахстан).

II Чаухан Гаурав (Индия).

III Азизи Мохаммад (Иран), Адилет Орынбасаров (Казахстан).

91+

I Камшибек Кункабаев (Казахстан).

II Нурлан Сапарбай (Казахстан).

III Нурболат Сермаханов (Казахстан), Рустамжон Исмаилов (Узбекистан).