Результаты финала Кубка Президента Казахстана по боксу
Завершился турнир Кубка Президента Казахстана по боксу. Яркие победы Левита, Кызайбай и Шакимовы.
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В турнире участвовали представители 10 стран, 31 женщина и 82
У мужчин в весе до 49 килограммов сильнейшим оказался филиппинец Паалам Карло. Звания чемпионов во всех остальных весовых категориях — у казахстанцев. Самым сильным по накалу и бурной реакции болельщиков стал бой в категории до 69 килограммов между Садриддином Ахмедовым и узбекским боксером
Василий Левит без труда одолел соперника из Индии Чаухана Гаурава. И Левиту в итоге как олицетворению силы отечественного бокса на финальной церемонии награждения вручили Кубок, выигранный казахстанской командой.
Список призеров V международного турнира по боксу на Кубок Президента РК
Женщины
51 кг
I Назым Кызайбай (Казахстан).
II Жайна Шекербекова (Казахстан).
III Татьяна Коб (Украина), Светлана Солуянова (Россия).
60 кг
I Карина Ибрагимова (Казахстан).
II Римма Волосенко (Казахстан).
III Петекио Нестхи (Филиппины), Людмила Орлова (Россия).
75 кг
I Дарига Шакимова (Казахстан).
II Дарима Сандакова (Россия).
III Ловлина Боргохаин (Индия), Фариза Шолтай (Казахстан).
Мужчины
49 кг
I Карло Палаам (Филиппины).
II Асхат Жусупов (Казахстан).
III Шалкар Айкынбай (Казахстан), Мирлан Туркбай уулу (Кыргызстан).
52 кг
I Азат Махметов (Казахстан).
II Олжас Байниязов (Казахстан).
III Жаныбек Мусаев (Кыргызстан), Аброр Кодиров (Узбекистан).
56 кг
I Ильяс Сулейменов (Казахстан).
II Фернандез Марио (Филиппины).
III Жанболат Тилегенулы (Казахстан), Жанболат Кыдырбаев (Казахстан).
60 кг
I Султан Заурбек (Казахстан).
II Адилет Курметов (Казахстан).
III Серик Темиржанов (Казахстан), Сулаймон Латипов (Узбекистан).
64 кг
I Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан).
II Куан Куатов (Казахстан).
III Гакбаатар Баярхуу (Монголия), Аскар Ерубек (Казахстан).
69 кг
I Садриддин Ахмедов (Казахстан).
II
III Бекзод Халметов (Казахстан), Адилет Батыралиев (Кыргызстан).
75 кг
I Абильхан Аманкул (Казахстан).
II Сапарбай Айдаров (Казахстан).
III Ли Донг Юн (Южная Корея), Манат Омирзаков (Казахстан).
81 кг
I Бек Нурмагамбет (Казахстан).
II Янг Хег Юн (Корея).
III Нурдаулет Жарманов (Казахстан), Еркин Адильбек уулу (Кыргызстан).
91 кг
I Василий Левит (Казахстан).
II Чаухан Гаурав (Индия).
III Азизи Мохаммад (Иран), Адилет Орынбасаров (Казахстан).
91+
I Камшибек Кункабаев (Казахстан).
II Нурлан Сапарбай (Казахстан).
III Нурболат Сермаханов (Казахстан), Рустамжон Исмаилов (Узбекистан).
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