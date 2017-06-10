Василий Левит отправил соперника в нокдаун и стал победителем Кубка Президента в Астане
Его соперником был боксер из Индии.
Казахстанец Василий Левит стал победителем Кубка Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале весовой категории до 91 килограмма серебряный призер Олимпиады-2016 встречался с Чауханом Гауравом из Индии.
Первый раунд боксеры потратили на разведку. Во втором Левит взвинтил темп и нанес ряд чувствительных ударов. В третьем раунде казахстанец отправил Гаурава в нокдаун и уверенно довел дело до победы.
Бой Левита стал заключительным на пятом Кубке Президента. Таким образом, международный турнир в Астане завершен.
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