Василий Левит отправил соперника в нокдаун и стал победителем Кубка Президента в Астане

Казахстанец Василий Левит стал победителем Кубка Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 91 килограмма серебряный призер Олимпиады-2016 встречался с Чауханом Гауравом из Индии.

Первый раунд боксеры потратили на разведку. Во втором Левит взвинтил темп и нанес ряд чувствительных ударов. В третьем раунде казахстанец отправил Гаурава в нокдаун и уверенно довел дело до победы.

Бой Левита стал заключительным на пятом Кубке Президента. Таким образом, международный турнир в Астане завершен.