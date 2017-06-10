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https://sport.mail.ru/news/boxing/30038849/
10 июня 2017, 16:31 | Бокс | Vesti.kz

Василий Левит отправил соперника в нокдаун и стал победителем Кубка Президента в Астане

Его соперником был боксер из Индии.

Казахстанец Василий Левит стал победителем Кубка Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории до 91 килограмма серебряный призер Олимпиады-2016 встречался с Чауханом Гауравом из Индии.

Первый раунд боксеры потратили на разведку. Во втором Левит взвинтил темп и нанес ряд чувствительных ударов. В третьем раунде казахстанец отправил Гаурава в нокдаун и уверенно довел дело до победы.

Бой Левита стал заключительным на пятом Кубке Президента. Таким образом, международный турнир в Астане завершен.

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