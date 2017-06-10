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https://sport.mail.ru/news/boxing/30037326/
10 июня 2017, 16:40 | Бокс | Vesti.kz

Сергей Ковалев оценил шансы Головкина и «Канело» на победу

Россиянин считает, что GGG очень силен.

Россиянин Сергей Ковалев (30−1, 26 КО) поделился своим мнением по поводу предстоящего боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«Я считаю, что это два великих чемпиона. У меня нет прогноза, но я верю в Геннадия и хочу, чтобы он одержал победу над «Канело», потому что он мой друг, и я поддерживаю его на сто процентов.

Думаю, шансы в бою 50 на 50, потому что они оба великие чемпионы, однако я отдаю небольшое преимущество Головкину, так как больше в него верю. Но поединок будет равным и очень интересным.

У «Канело» богатый опыт встреч с именитыми соперниками. В профессионалах у него больше боев, чем у Геннадия, но GGG имел больше опыта в любителях. Думаю, он проиграл всего четыре — пять боев. Он очень силен, — цитирует Ковалева Boxingscene.com.

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Казахстанец поставит на кон пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец готов расстаться с поясом журнала The Ring. Подробнее узнать об этой арене можно здесь. А тут можно ознакомиться с предварительной стоимостью билетов.

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