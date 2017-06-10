Шоу кремлевского уровня

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Идея проведения крупных спортивных мероприятий в сердце столицы не нова. На Красной площади каждую зиму проводится этап Мирового тура по керлингу — мероприятие красивейшее и статусное одновременно. Сюда, на каток напротив ГУМа, приезжают звезды фигурного катания. Однажды на Красной площади проходил Матч всех звезд КХЛ. С Васильевского спуска не раз стартовало знаменитое ралли «Шелковый путь». Знает брусчатка у Кремля и другие крупные соревнование. Но июльский проект, если идея будет реализована и не подведет погода, может запомниться надолго.

БОКС НАПРОТИВ СПАССКОЙ БАШНИ

Боксерский вечер на Красной площади в 2008 году организовал промоутер Юрий Федоров. В рамках мероприятия «Звезды бокса » тогда собрались олимпийцы, передавшие символическую эстафетную палочку молодежи, отправляющейся на юношескую Олимпиаду. Были и профессиональные бои, в главном из них на ринг выходил Олег Маскаев, победивший американца Роберта Хоукинса. Июльское шоу 2017 года у стен Кремля может стать новым шагом в этом направлении.

— Во-первых, это патриотично, — объяснил генеральный секретарь Федерации бокса России и глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев. — Мы хотим установить рекорд Гиннесса, провести тренировку наших олимпийцев. Планируем собрать около 8−10 тысяч человек. А потом уже состоится турнир по профессиональному боксу.

Дата запланирована очень разумно — 22 июля, накануне заседания исполкома Международной федерации бокса (AIBA), который состоится в Москве. Это даст возможность показать иностранным гостям, как у нас любят бокс и стремятся его развивать.

— Мы подали заявку на согласование, из-за этого пока не объявляем деталей боксерского вечера, — продолжил Кремлев. — Пока могу сказать только, что будет несколько мероприятий в рамках одного: тренировка олимпийцев, большой флешмоб и пять профессиональных боев. Приедут участники исполкома AIBA, они все это посмотрят — для этого и делаем.

По словам Кремлева, ринг будет находиться на открытом воздухе, а в рамках вечера планируется запустить настоящую шоу-программу. Окончательный список участников профессиональных боев пока формируется, но уже названы фамилии Федора и Дмитрия Чудиновых, Егора Мехонцева и Миши Алояна. Их соперники пока неизвестны. Но очевидно, что интерес к турниру будет очень серьезным.

СЛОЖНО, НО ОНО ТОГО СТОИТ

По поводу формата мероприятия пока что есть большие вопросы. Возможно, будут возведены временные трибуны, но на какое количество зрителей они будут рассчитаны — пока не может сказать никто. Неизвестно также, что случится, если во время соревнований вдруг пойдет дождь? Какова будет цена билетов? Да и организация шоу в таком нетривиальном месте — дело далеко не самое простое. Об этом не понаслышке знает глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

— Красная площадь — одно из культовых мест Москвы, в рейтинге посещаемости она находится на первом месте в нашей стране, — говорит Свищев. — Поэтому прежде всего такой формат — это реклама вида спорта. Мы популяризировали керлинг, сегодня есть желание популяризовать таким образом бокс. Красная площадь располагает — там проходят фестивали, концерты, парады. Почему бы не организовать соревнования, если это принесет положительный эффект? Я такие проекты поддерживаю.

Свищев советуют организаторам боксерского турнира изначально продумывать все до мелочей и искать инвесторов, которым придется потратить на проведение мероприятия в разы больше, чем в обычном Дворце спорта.

— С точки зрения организации это место — одно из самых сложных, — считает президент федерации керлинга России. — Красная площадь не приспособлена для проведения регулярных соревнований — на ней нет ни воды, ни электричества, все придется специально подводить. Поэтому здесь возможно только разовое мероприятие. Помню, сколько сил потратили организаторы стартов по мотофристайлу — сколько тысячи кубометров земли им пришлось доставить в центр столицы. На согласование и техническое обеспечение могут уйти месяцы. Это влияет и на цену билетов. Но если находится финансирование, это снимает проблемы и дает огромный положительный эффект. Ведь соревнования на Красной площади нужны не ради того, чтобы потешить самолюбие организаторов. Это — культовое место всей страны, если там проходит какое-то мероприятия, значит, оно модное, популярное, необходимое.

ДОЖДЬ КАК ФОРС-МАЖОР

Есть ли разница для самих боксеров — выступать в помещении или под открытым небом? Пожалуй, что она невелика, если не подводит погода. Минувшей весной в Москве едва ли можно было найти подходящий день для проведения профессиональных стартов по летним дисциплинам на открытом воздухе. Остается надеяться, что в июле погода порадует стабильностью и соответствием времени года.

Хороший опыт участия в «опен-эйрах» есть у Дмитрия Чудинова, который дважды проводил бои на открытом воздухе — в рамках байк-шоу в Волгограде, а также в Симферополе (где, кстати, с погодой было не все гладко). На случай внезапных осадков у организаторов в любом случае должны оставаться запасные варианты. Если, конечно, они не хотят срыва боев по погодным условиям. Например, можно предусмотреть возможность для сооружения раскладной конструкции, защищающей спортсменов от дождя в случае необходимости.

Так или иначе, формат выступления хороших бойцов у стен Кремля должен себя оправдать. В том числе и с точки зрения телевизионной картинки. Если вы любите бокс и вам удается увидеть зрелищный поединок на фоне, скажем, храма Василия Блаженного, то вы однозначно запомните эти соревнования надолго.