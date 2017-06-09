Астана, Алматы или Караганда. Где должен пройти объединительный бой Головкина в Казахстане?
Известный в прошлом казахстанский
боксер-профессионал и промоутер Марат Мазимбаев, владевший поясом чемпиона мира по версии IBA, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, где он хотел бы увидеть анонсированный объединительный бой казахстанца Геннадия Головкина, и назвал причины, почему GGG победит Сауля «Канело» Альвареса из Мексики.
— Марат, Геннадий Головкин поделился, что хотел бы провести бой в Казахстане. Как Вы считаете, где мог бы пройти этот поединок?
— Этот бой лучше проводить в зале с самой большой вместительностью. Геннадий сейчас очень популярен, и многие казахстанцы хотели бы сходить на его вечер бокса. Поэтому выбор арены с самой большой вместительностью был бы логичен.
— Три наиболее вероятных варианта — Астана, Алматы и Караганда. То есть столица, самый большой город страны и малая родина Геннадия.
— Я думаю, выбирать лучше между Астаной и Алматы. Я не склоняюсь к одному из этих вариантов. Оба они очень интересны, как места проведения крупного события. Возможно, выбор будет сделан в пользу Астаны.
— Все мы ждем сентябрьского поединка Головкина с Саулем Альваресом. Каким Вам видится этот поединок?
— Я думаю, Геннадий должен доминировать в этом бою. Он удобнее для Головкина, если сравнивать его с Джейкобсом. Его манера ведения боя больше подходит для Головкина. Он ниже ростом, чем Головкин, а Джейкобс был повыше… И руки у него длинные. Он немного доставал Геннадия ударами.
С Альваресом другая ситуация. Для Геннадия он удобнее. В 10−11 раунде примерно Геннадий может мексиканца нокаутировать. Бой не надо доводить до судейского решения. Бой проводит Golden Boy Promotions, и судьи могут быть лояльны к мексиканцу. Популярность «Канело» повыше, чем у Головкина, поэтому Геннадию нужна победа нокаутом.
— А что Вы думаете о возможном бое с Билли Джо Сондерсом, который может стать объединительным?
— Геннадий должен выиграть у него. Если бы Геннадий провел этот бой в Казахстане, то был бы очень большой ажиотаж. Интерес будет очень большим. Геннадий может стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.
Напомним, 35-летний чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рассказал, что хотел бы провести объединительный бой в Казахстане. В тоже время, казахстанцу предстоит в сентябре защитить свои пояса — его соперником в Лас Вегасе будет мексиканец Сауль «Канело» Альварес.
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