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https://sport.mail.ru/news/boxing/30031930/
9 июня 2017, 16:29 | Бокс | Vesti.kz

Заменивший в сборной Казахстана Ивана Дычко Кункабаев вышел в финал Кубка Президента

Серебряный призер ЧА-2017 Камшибек Кункабаев (свыше 91 килограмма) вышел в финал Кубка Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

Финалы турнира пройдут завтра 10 июня. Увеличить
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Его соперником по полуфиналу был соотечественник Нурболат Сермаханов. Во втором раунде Кункабаев отправил соперника в нокдаун, а затем выиграл бой по очкам.

В национальной команде 25-летний Кункабаев заменил перешедшего в профи двукратного призера Олимпиад Ивана Дычко. На прошедшем чемпионате Азии в Ташкенте он стал серебряным призером состязания.

Другим финалистом в категории свыше 91 килограмма стал еще один казахстанец Нурлан Сапарбай. В полуфинале 20-летний боксер победил Рустамжона Исмаилова из Узбекистан.

Все финальные бои мужской сетки турнира выглядят так:

До 49 килограммов.

Асхат Жусупов (Казахстан) — Карло Палаам (Филиппины);.

До 52 килограммов.

Олжас Байниязов (Казахстан) — Азат Махметов (Казахстан);.

До 56 килограммов.

Ильяс Сулейменов (Казахстан) — Марио Фернандес (Филиппины);.

До 60 килограммов.

Адилет Курметов (Казахстан) — Султан Заурбек (Казахстан);.

До 64 килограммов.

Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан) — Куан Куатов (Казахстан);.

До 69 килограммов.

Садриддин Ахмедов (Казахстан) — Бобо-Усман Батуров (Узбекистан);.

До 75 килограммов.

Абильхан Аманкул (Казахстан) — Сапарбай Айдаров (Казахстан).

До 81 килограмма.

Ян Хе Юн (Южная Корея) — Бек Нурмаганбет (Казахстан);.

До 91 килограмма.

Василий Левит (Казахстан) — Чауан Гаурав (Индия);.

Свыше 91 килограмма.

Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Нурлан Сапарбай (Казахстан);.

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проводится в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня и начнутся в 15:00 по столичному времени.

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