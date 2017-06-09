Заменивший в сборной Казахстана Ивана Дычко Кункабаев вышел в финал Кубка Президента

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Его соперником по полуфиналу был соотечественник Нурболат Сермаханов. Во втором раунде Кункабаев отправил соперника в нокдаун, а затем выиграл бой по очкам.

В национальной команде 25-летний Кункабаев заменил перешедшего в профи двукратного призера Олимпиад Ивана Дычко. На прошедшем чемпионате Азии в Ташкенте он стал серебряным призером состязания.

Другим финалистом в категории свыше 91 килограмма стал еще один казахстанец Нурлан Сапарбай. В полуфинале 20-летний боксер победил Рустамжона Исмаилова из Узбекистан.

Все финальные бои мужской сетки турнира выглядят так:

До 49 килограммов.

Асхат Жусупов (Казахстан) — Карло Палаам (Филиппины);.

До 52 килограммов.

Олжас Байниязов (Казахстан) — Азат Махметов (Казахстан);.

До 56 килограммов.

Ильяс Сулейменов (Казахстан) — Марио Фернандес (Филиппины);.

До 60 килограммов.

Адилет Курметов (Казахстан) — Султан Заурбек (Казахстан);.

До 64 килограммов.

Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан) — Куан Куатов (Казахстан);.

До 69 килограммов.

Садриддин Ахмедов (Казахстан) — Бобо-Усман Батуров (Узбекистан);.

До 75 килограммов.

Абильхан Аманкул (Казахстан) — Сапарбай Айдаров (Казахстан).

До 81 килограмма.

Ян Хе Юн (Южная Корея) — Бек Нурмаганбет (Казахстан);.

До 91 килограмма.

Василий Левит (Казахстан) — Чауан Гаурав (Индия);.

Свыше 91 килограмма.

Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Нурлан Сапарбай (Казахстан);.

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проводится в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня и начнутся в 15:00 по столичному времени.