Заменивший в сборной Казахстана Ивана Дычко Кункабаев вышел в финал Кубка Президента
Серебряный призер ЧА-2017 Камшибек Кункабаев (свыше 91 килограмма) вышел в финал Кубка Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
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Его соперником по полуфиналу был соотечественник Нурболат Сермаханов. Во втором раунде Кункабаев отправил соперника в нокдаун, а затем выиграл бой по очкам.
В национальной команде 25-летний Кункабаев заменил перешедшего в профи двукратного призера Олимпиад Ивана Дычко. На прошедшем чемпионате Азии в Ташкенте он стал серебряным призером состязания.
Другим финалистом в категории свыше 91 килограмма стал еще один казахстанец Нурлан Сапарбай. В полуфинале 20-летний боксер победил Рустамжона Исмаилова из Узбекистан.
Все финальные бои мужской сетки турнира выглядят так:
До 49 килограммов.
Асхат Жусупов (Казахстан) — Карло Палаам (Филиппины);.
До 52 килограммов.
Олжас Байниязов (Казахстан) — Азат Махметов (Казахстан);.
До 56 килограммов.
Ильяс Сулейменов (Казахстан) — Марио Фернандес (Филиппины);.
До 60 килограммов.
Адилет Курметов (Казахстан) — Султан Заурбек (Казахстан);.
До 64 килограммов.
Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан) — Куан Куатов (Казахстан);.
До 69 килограммов.
Садриддин Ахмедов (Казахстан) —
До 75 килограммов.
Абильхан Аманкул (Казахстан) — Сапарбай Айдаров (Казахстан).
До 81 килограмма.
Ян Хе Юн (Южная Корея) — Бек Нурмаганбет (Казахстан);.
До 91 килограмма.
Василий Левит (Казахстан) — Чауан Гаурав (Индия);.
Свыше 91 килограмма.
Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Нурлан Сапарбай (Казахстан);.
Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проводится в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня и начнутся в 15:00 по столичному времени.
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