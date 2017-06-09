Арестованный претендент на титул WBO Хурцидзе выступил с официальным заявлением

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Вместе с 33 уроженцами стран бывшего СССР Хурцидзе был задержан в Нью-Йорке. «Русско-грузинская мафия» обвиняется в создании нелегальных покерных клубов, попытке взлома слот-машины казино, похищении грузов, в том числе — с пятью тоннами шоколада, и других преступлениях.

Обвиняемые пройдут по статьям «сговор с целью совершения заказного убийства», «вымогательство», «мошенничество» и «хищение». Вместе с Хурцидзе был арестован еще один известный грузинский спортсмен — экс-боец UFC Леван Макашвили, имеющий паспорт США.

В своем заявлении Хурцидзе подчеркнул, что случилось недоразумение. Он не теряет надежды, что успеет выйти на свободу к 8 июля — на эту дату в Лондоне планировался его бой с британцем Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), который владеет полноценным поясом WBO.

«Дорогие друзья. Как вы знаете, 7 июня я прибыл в США для подготовки к бою, который пройдет 8 июля. По прибытию в Нью-Йорк произошло серьезное недоразумение. Я надеюсь как можно быстрее выйти на свободу.

Все решится в ближайшее время. Скоро я продолжу подготовку к бою с Сондерсом. Я чувствую поддержку, которую вы мне оказываете каждую минуту. Спасибо! — написал Хурцидзе на официальной странице в фейсбуке.

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