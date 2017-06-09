Арестованный претендент на титул WBO Хурцидзе выступил с официальным заявлением
Временный чемпион мира в среднем весе по версии WBO Автандил Хурцидзе (33−2−2, 24 КО) выступил с официальным заявлением по поводу ареста в США, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Вместе с 33 уроженцами стран бывшего СССР Хурцидзе был задержан в
Обвиняемые пройдут по статьям «сговор с целью совершения заказного убийства», «вымогательство», «мошенничество» и «хищение». Вместе с Хурцидзе был арестован еще один известный грузинский спортсмен —
В своем заявлении Хурцидзе подчеркнул, что случилось недоразумение. Он не теряет надежды, что успеет выйти на свободу к 8 июля — на эту дату в Лондоне планировался его бой с британцем Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), который владеет полноценным поясом WBO.
«Дорогие друзья. Как вы знаете, 7 июня я прибыл в США для подготовки к бою, который пройдет 8 июля. По прибытию в
Все решится в ближайшее время. Скоро я продолжу подготовку к бою с Сондерсом. Я чувствую поддержку, которую вы мне оказываете каждую минуту. Спасибо! — написал Хурцидзе на официальной странице в фейсбуке.
Стоит отметить, что
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