Геннадий Головкин: Поведение Альвареса — показуха для девочек
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем поединке с Саулем Альваресом, который пройдет в
Лас-Вегасе 16 сентября.
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— Это самый значимый бой в вашей карьере?
— Абсолютно. Это самый большой бой в моей карьере. Знаете, я очень ждал его последние два года… Сейчас это очень серьезно.
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— Нет, никогда. Я думаю, что он первый. Он — первый настоящий чемпион.
— Ваша подготовка будет отличаться от предыдущей?
— Она будет такой же на 100%. Хотя будет немного отличаться по стилю. Альварес знает меня, я знаю его. Мы тренировались вместе четыре года назад. Но теперь он другой. У моего тренера Абеля Санчеса есть план.
— Бой пройдет всю дистанцию или нам ждать нокаута?
— Я не знаю, это бокс. Это большая битва для нас. Я думаю, что будет «Биг драма шоу». И без разницы с нокаутом или без него.
— «Канело» ждет серьезное потрясение?
— Конечно.
— Вы увидели
— Бой был информативным для меня. Почему у Канело не получилось его добить? В смысле, почему не было ни одного падения. Не мог его остановить? Это интересно. Но Чавес выглядел ужасно.
— Должен ли был «Канело» пойти на нокаут?
— Да, должен.
— Почему «Канело» в перерывах между раундами не садился на стул?
— Это обман и показуха. Если у тебя так много сил и энергии, прошу, покажи их в следующем раунде, нет? Если ты не хочешь садиться после первого раунда, пожалуйста, заверши бой во втором. Не знаю, может, он устраивал
— Готовятся два больших вечера —
— Потому что наш бой будет настоящим. Знаете, мне не интересны Флойд и Конор. Думаю, что это хороший бой для Конора. Он заработает много денег для своей семьи, на всю жизнь. Мне же это совсем не интересно. Мое внимание сосредоточено на настоящих боях.
— Вы
— Нет, этого не будет. Вряд ли он боится — просто знает, что для него это невозможно.
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