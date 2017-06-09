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https://sport.mail.ru/news/boxing/30031709/
9 июня 2017, 16:10 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Поветкина: Руденко — скользкий и достаточно умный боксёр

Тренер Александра Поветкина Иван Кирпа поделился своим мнением о следующем сопернике российского супертяжеловеса украинце Андрее Руденко.

«Руденко скользкий обученный боксёр, достаточно умный и аккуратный, не даёт себя ударить, так что придётся попыхтеть. Всем удачи, болейте за Саню», — цитирует Кирпу официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса», которая представляет интересы Поветкина.

Поединок Поветкин — Руденко состоится в рамках турнира, запланированного на 1 июля в ГЦКЗ «Россия» (Лужники).
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