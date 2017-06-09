«Руденко скользкий обученный боксёр, достаточно умный и аккуратный, не даёт себя ударить, так что придётся попыхтеть. Всем удачи, болейте за Саню», — цитирует Кирпу официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса», которая представляет интересы Поветкина.



Поединок Поветкин — Руденко состоится в рамках турнира, запланированного на 1 июля в ГЦКЗ «Россия» (Лужники).