Андре Уорд: Первый бой был великим, реванш будет потрясающим

«Первый бой был отличным, в нем было много драмы, наверное даже больше, чем хотелось. Первый поединок был хорошим, надеюсь второй будет потрясающим. Поймите, это не видеоигра, а реальная жизнь. Вам необходимо выжить в этой борьбе, вам нужно сражаться и сделать это событие таким, каким оно в итоге будет.

Как парень, который задействован в этом, ты не можешь спрогнозировать скольким людям понравится бой, а сколько будут разочарованы. Нужно просто выйти на ринг и сделать свое дело. А когда все закончится, боксеру остается надеятся, что люди по достоинству оценили увиденное и будут платить за просмотр его поединков в будущем", — заявил Андре Уорд.



Напомним, что реванш между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым пройдет 17 июня в Лас-Вегасе, США.

Источник: HBO Boxing.