Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30031338/
9 июня 2017, 15:46 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Андре Уорд: Первый бой был великим, реванш будет потрясающим

Первый бой между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым получился конкурентным и невероятно драматичным.

«Первый бой был отличным, в нем было много драмы, наверное даже больше, чем хотелось. Первый поединок был хорошим, надеюсь второй будет потрясающим. Поймите, это не видеоигра, а реальная жизнь. Вам необходимо выжить в этой борьбе, вам нужно сражаться и сделать это событие таким, каким оно в итоге будет.

Как парень, который задействован в этом, ты не можешь спрогнозировать скольким людям понравится бой, а сколько будут разочарованы. Нужно просто выйти на ринг и сделать свое дело. А когда все закончится, боксеру остается надеятся, что люди по достоинству оценили увиденное и будут платить за просмотр его поединков в будущем", — заявил Андре Уорд.

Напомним, что реванш между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым пройдет 17 июня в Лас-Вегасе, США.

Источник: HBO Boxing.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»