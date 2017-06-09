Василий Левит стал финалистом Кубка Президента в Астане

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29-летний казахстанец по очкам победил 20-летнего иранца Азизи Мохаммада и стал финалистом состязания. Соперник Левита по финалу станет известен после поединка Чауана Гаурава из Индии и Адилета Орынбасарова из Казахстана.

Определились финалисты и в категории до 81 килограмма. Казахстанец Нурдаулет Жарманов проиграл в полуфинале корейцу Ян Хе Юну, а другой наш соотечественник, призер молодежного чемпионата мира, Бек Нурмаганбет раздельным решением судей победил Эркина Адильбекуулы из Кыргызстана.

Ранее были названы участники финалов и в других весовых категориях.

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проводится в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня и начнутся в 15:00 по столичному времени.