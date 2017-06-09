Чемпион мира среди молодежи Ахмедов в финале Кубка Президента встретится с узбекским боксером
Чемпион мира среди молодежи Садриддин Ахмедов (до 69 килограммов) вышел в финал Кубка Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
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20-летний боксер в полуфинале по очкам победил соотечественника Бекзода Халметова. Его соперником в финале станет узбекистанец
Результаты других полуфиналов Кубка Президента (победители боев выделены жирным шрифтом):
До 52 килограммов.
Жаныбек Мусаев (Кыргызстан) — Олжас Байниязов (Казахстан) — Байниязов выиграл раздельным решением судей;.
Аброржон Кодиров (Узбекистан) — Азат Махметов (Казахстан) — Махметов выиграл единогласным решением судей;.
До 56 килограммов.
Ильяс Сулейменов (Казахстан) — Жанболат Тилегенулы (Казахстан) — победу по очкам одержал Сулейменов;.
Жанболат Кыдырбаев (Казахстан) — Марио Фернандес (Филиппины) — встречу по очкам выиграл Фернандес;.
До 64 килограммов.
Гакбаатар Баярхуу (Монголия) — Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан) — Ибрагимов выиграл единогласным решением судей;.
Аскар Ерубек (Казахстан) — Куан Куатов (Казахстан) — победу раздельным решением судей одержал Куатов;.
Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проводится в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня и начнутся в 15:00 по столичному времени.
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