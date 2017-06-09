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9 июня 2017, 15:17 | Бокс | Vesti.kz

Чемпион мира среди молодежи Ахмедов в финале Кубка Президента встретится с узбекским боксером

Чемпион мира среди молодежи Садриддин Ахмедов (до 69 килограммов) вышел в финал Кубка Президента в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

Финалы турнира в Астане пройдут завтра 10 июня. Увеличить
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20-летний боксер в полуфинале по очкам победил соотечественника Бекзода Халметова. Его соперником в финале станет узбекистанец Бобо-Усман Батуров, который был сильнее Адилета Батыралиева из Кыргызстана.

Результаты других полуфиналов Кубка Президента (победители боев выделены жирным шрифтом):

До 52 килограммов.

Жаныбек Мусаев (Кыргызстан) — Олжас Байниязов (Казахстан) — Байниязов выиграл раздельным решением судей;.

Аброржон Кодиров (Узбекистан) — Азат Махметов (Казахстан) — Махметов выиграл единогласным решением судей;.

До 56 килограммов.

Ильяс Сулейменов (Казахстан) — Жанболат Тилегенулы (Казахстан) — победу по очкам одержал Сулейменов;.

Жанболат Кыдырбаев (Казахстан) — Марио Фернандес (Филиппины) — встречу по очкам выиграл Фернандес;.

До 64 килограммов.

Гакбаатар Баярхуу (Монголия) — Бекдаулет Ибрагимов (Казахстан) — Ибрагимов выиграл единогласным решением судей;.

Аскар Ерубек (Казахстан) — Куан Куатов (Казахстан) — победу раздельным решением судей одержал Куатов;.

Напомним, пятый международный турнир по боксу «Кубок Президента» проходит в Астане. Турнир проводится в 13 весовых категориях (в 10 мужских и трех женских). Финалы состязания пройдут 10 июня и начнутся в 15:00 по столичному времени.

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