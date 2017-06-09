Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30030851/
9 июня 2017, 15:14 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Владимир Кличко заявил, что еще не решил, будет ли проводить реванш с Джошуа

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт. Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко заявил, что еще не решил, проводить ли бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.

<em>МОСКВА 9 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Украинский <nobr>боксер-тяжеловес</nobr> Владимир <span class=error>Кличко</span> заявил что еще не решил проводить ли <nobr>бой-реванш</nobr> с британцем <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Джошуа в конце апреля победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super). Для 27-летнего британца эта победа стала 19-й (все — нокаутом) в 19 боях. Позже он заявил, что готов к реваншу с украинцем в любом месте.

«Скоро мне предстоит решить, следует ли готовиться к ответному бою против Энтони Джошуа или нет. Все в размышлениях. Я еще не принял решение», — сказал Кличко, которого цитирует fightnews.com.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать