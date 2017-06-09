Боксер Владимир Кличко заявил, что еще не решил, будет ли проводить реванш с Джошуа

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Джошуа в конце апреля победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super). Для 27-летнего британца эта победа стала 19-й (все — нокаутом) в 19 боях. Позже он заявил, что готов к реваншу с украинцем в любом месте.

«Скоро мне предстоит решить, следует ли готовиться к ответному бою против Энтони Джошуа или нет. Все в размышлениях. Я еще не принял решение», — сказал Кличко, которого цитирует fightnews.com.