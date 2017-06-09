Что может сделать «Канело» легкой целью для Головкина

«“Канело”, возможно, будет нужно попытаться остаться в движении в первую половину поединка с Головкиным, если он хочет выстоять. Головкин выглядит более опасным в первых шести раундах. В его последнем бою с Дэниэлом Джейкобсом он, казалось, потерял интерес к победе нокаутом после четвертого отрезка, после чего Джейкобс смог повернуть ход встречи. Тем не менее, Дэнни отдал слишком много ранних раундов, чтобы выиграть бой. К сожалению, Альварес медленный и двигается не лучшим образом. GGG легко сможет его поймать, если он решит использовать движение в первой половине поединка. Возможно, мексиканцу придется ввязаться в воину с Головкиным, хочет ли он этого или нет», — написал Араноу.