Что может сделать «Канело» легкой целью для Головкина
Обозреватель бокса Джефф Араноу в своем материале для Boxingnews24.com назвал недостаток Сауля Альвареса,
из-за которого он может стать «легкой добычей» для Геннадия Головкина 16 сентября, сообщает Sports.kz.
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«“Канело”, возможно, будет нужно попытаться остаться в движении в первую половину поединка с Головкиным, если он хочет выстоять. Головкин выглядит более опасным в первых шести раундах. В его последнем бою с Дэниэлом Джейкобсом он, казалось, потерял интерес к победе нокаутом после четвертого отрезка, после чего Джейкобс смог повернуть ход встречи. Тем не менее, Дэнни отдал слишком много ранних раундов, чтобы выиграть бой. К сожалению, Альварес медленный и двигается не лучшим образом. GGG легко сможет его поймать, если он решит использовать движение в первой половине поединка. Возможно, мексиканцу придется ввязаться в воину с Головкиным, хочет ли он этого или нет», — написал Араноу.
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