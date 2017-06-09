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https://sport.mail.ru/news/boxing/30028742/
9 июня 2017, 12:52 | Бокс | Sports.kz

Что может сделать «Канело» легкой целью для Головкина

Обозреватель бокса Джефф Араноу в своем материале для Boxingnews24.com назвал недостаток Сауля Альвареса, из-за которого он может стать «легкой добычей» для Геннадия Головкина 16 сентября, сообщает Sports.kz.

Обозреватель бокса <span class=error>Джефф</span> <span class=error>Араноу</span> в своем материале для Boxingnews24.com назвал недостаток <span class=error>Сауля</span> Альвареса <nobr>из-за </nobr>которого он может стать легкой добычей для Геннадия <span class=error>Головкина</span> 16 сентября сообщает Sports.kz. Увеличить
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«“Канело”, возможно, будет нужно попытаться остаться в движении в первую половину поединка с Головкиным, если он хочет выстоять. Головкин выглядит более опасным в первых шести раундах. В его последнем бою с Дэниэлом Джейкобсом он, казалось, потерял интерес к победе нокаутом после четвертого отрезка, после чего Джейкобс смог повернуть ход встречи. Тем не менее, Дэнни отдал слишком много ранних раундов, чтобы выиграть бой. К сожалению, Альварес медленный и двигается не лучшим образом. GGG легко сможет его поймать, если он решит использовать движение в первой половине поединка. Возможно, мексиканцу придется ввязаться в воину с Головкиным, хочет ли он этого или нет», — написал Араноу.

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