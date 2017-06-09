Кремлев: Боксеры РФ на ЧЕ должны взять 10 квот на ЧМ, неудача вызовет жесткие меры
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Мужская сборная России на предстоящем чемпионате Европы в Харькове должна завоевать лицензии на участие в чемпионате мира во всех десяти весовых категориях, в случае неудачного выступления на турнире могут последовать жесткие меры в отношении тренерского штаба команды, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Соревнования пройдут с 14 по 25 июня и будут отборочными к чемпионату мира в Гамбурге (сроки проведения — с 25 августа по 3 сентября). Борьбу за награды поведут Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Тамир Галанов (до 52 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).
«Задача на чемпионате Европы в том и заключается, чтобы мы получили все 10 мест для участия в чемпионате мира, — сказал Кремлев. —
«Потому что за год мы должны вывести команду в тройку лучших в мире. И удерживать эти позиции», — добавил собеседник агентства.
На чемпионате Европы 2015 года, проходившем в Болгарии, россияне завоевали четыре награды высшего достоинства. Победителями турнира стали Егоров, Дунайцев, Хамуков и Тищенко. Кремлев ранее заявил «Р-Спорт», что задача национальной команды на чемпионате Европы — завоевание не менее пяти золотых медалей.
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