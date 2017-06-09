Кремлев: Боксеры РФ на ЧЕ должны взять 10 квот на ЧМ, неудача вызовет жесткие меры

Соревнования пройдут с 14 по 25 июня и будут отборочными к чемпионату мира в Гамбурге (сроки проведения — с 25 августа по 3 сентября). Борьбу за награды поведут Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Тамир Галанов (до 52 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

«Задача на чемпионате Европы в том и заключается, чтобы мы получили все 10 мест для участия в чемпионате мира, — сказал Кремлев. — По-другому быть не должно. Если вся наша сборная не пройдет 1/8 финала, это будет крах. Но это зависит от (состава) отобранной команды. За результат отобранной команды отвечать будет тренер (Олег Меньшиков). А результат выступления будет показателем эффективности его работы. В случае неудачи будут приняты самые жесткие меры».

«Потому что за год мы должны вывести команду в тройку лучших в мире. И удерживать эти позиции», — добавил собеседник агентства.

На чемпионате Европы 2015 года, проходившем в Болгарии, россияне завоевали четыре награды высшего достоинства. Победителями турнира стали Егоров, Дунайцев, Хамуков и Тищенко. Кремлев ранее заявил «Р-Спорт», что задача национальной команды на чемпионате Европы — завоевание не менее пяти золотых медалей.