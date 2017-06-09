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https://sport.mail.ru/news/boxing/30027524/
9 июня 2017, 11:36 | Бокс | Sports.kz

Как Головкин может пустить под откос карьеру Альвареса

Журналист Boxingnews24.com Джефф Араноу сделал весьма пессимистичный прогноз для Сауля Альвареса на его бой с Геннадием Головкиным и дальнейшее развитие карьеры, пишет Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Джефф</span> <span class=error>Араноу</span> сделал весьма пессимистичный прогноз для <span class=error>Сауля</span> Альвареса на его бой с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и дальнейшее развитие карьеры пишет Sports.kz. Увеличить
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«Сауль обладает талантом для того, чтобы доставить GGG проблемы, если бы не одно «но» — ударная мощь Головкина. Если бы в этом плане ему было не о чем беспокоиться, он сумел бы перебоксировать Головкина, как он это делал с другими оппонентами. Но с чудовищными ударами Геннадия «Канело» будет вынужден прикрываться, чтобы заткнуть дыры в своей обороне.

Альварес будет тонуть, словно дырявая лодка от тех пробоин, которые ему нанесет Головкин. Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя поймет, что устроил этот поединок слишком рано и ему следовало подождать еще пару лет, пока Головкин постареет.

Бой с Головкиным станет первым настоящим поединком в 160 фунтах для Альвареса. GGG не идеальный соперник для новичка в среднем весе. «Канело» следовало начать с менее сильных средневесов. Мексиканский боксер слишком мал и слаб для Головкина. Силовые удары, которыми он нокаутировал таких парней как Джеймс Киркланд и Амир Хан, не сработают против Головкина — или любого из более крупных средневесов, вроде Дэниэла Джейкобса и Джермалла Чарло.

Думаю, этот поединок станет началом конца для «Канело», где он покажет, что недостаточно крупный для 160 фунтов. С этой отметки его карьера покатится вниз по наклонной. Он уже не сможет вернуться в 154 фунта, так как будет чересчур крупным для этой категории, но и не сумеет подняться в 168 из-за недостатка габаритов. Скорее всего он застрянет в 160 фунтах и будет вынужден биться с братьями Чарло, Деметриусом Андраде и Дэниэлом Джейкобсом. А эти парни даже крупнее, чем Головкин, — написал автор.

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