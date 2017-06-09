Как Головкин может пустить под откос карьеру Альвареса

«Сауль обладает талантом для того, чтобы доставить GGG проблемы, если бы не одно «но» — ударная мощь Головкина. Если бы в этом плане ему было не о чем беспокоиться, он сумел бы перебоксировать Головкина, как он это делал с другими оппонентами. Но с чудовищными ударами Геннадия «Канело» будет вынужден прикрываться, чтобы заткнуть дыры в своей обороне.

Альварес будет тонуть, словно дырявая лодка от тех пробоин, которые ему нанесет Головкин. Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя поймет, что устроил этот поединок слишком рано и ему следовало подождать еще пару лет, пока Головкин постареет.

Бой с Головкиным станет первым настоящим поединком в 160 фунтах для Альвареса. GGG не идеальный соперник для новичка в среднем весе. «Канело» следовало начать с менее сильных средневесов. Мексиканский боксер слишком мал и слаб для Головкина. Силовые удары, которыми он нокаутировал таких парней как Джеймс Киркланд и Амир Хан, не сработают против Головкина — или любого из более крупных средневесов, вроде Дэниэла Джейкобса и Джермалла Чарло.