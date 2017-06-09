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9 июня 2017, 10:16 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Стала известна цена билетов на бой Головкин — Альварес

Супер бой пройдет 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Сайт barrytickets.com анонсировал старт продаж на поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

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По приблизительным данным, приобрести заветные пропуски на бой можно будет уже через две недели. Однако цены могут отпугнуть потенциальных покупателей — самый дорогой билет стоит в пределах 1500 долларов. А вот самые дешевые места оцениваются в 100 долларов.

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