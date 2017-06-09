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https://sport.mail.ru/news/boxing/30026052/
9 июня 2017, 9:51 | Бокс | Sports.kz

Сможет ли Казахстан принять объединительный бой Головкина

Вице-президент Федерации профессионального бокса нашей страны Виктор Демьяненко поделился с корреспондентом Sports.kz своим мнением о возможности проведения в дальнейшем объединительного боя Геннадия Головкина в Казахстане.

<nobr>Вице-президент</nobr> Федерации профессионального бокса нашей страны Виктор Демьяненко поделился с корреспондентом Sports.kz своим мнением о возможности проведения в дальнейшем объединительного боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> в Казахстане. Увеличить
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 — Виктор Леонидович, готовы ли в Казахстане принять объединительный бой Геннадия Головкина вне рамок EXPO-2017?
— Почему — нет? Конечно, думаю, готовы. Вообще, данные бои проводят промоутеры, мы же со стороны Федерации содействуем им во всех вопросах для проведения данного мероприятия. Опыт проведения больших титульных боев у нас есть. Еще в девяностых годах мы проводили бой в Казахстане с участием нашего боксера Василия Жирова. Там присутствовал и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поэтому провести такое масштабное событие в мире бокса, как объединительный бой Геннадия Головкина, в Казахстане вполне способны.

 — Когда такой бой лучше устроить?
— Сейчас об этом еще рано говорить. На данный момент все внимание приковано к дате 16 сентября, когда Головкин встретится с Альваресом. Уже после этого поединка можно будет говорить о каких-то сроках проведения такого боя. Здесь все решать и планировать будет команда Геннадия.

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