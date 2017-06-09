Состоялась жеребьевка Кубка КФБ-2017
9 июня в Астане состоялась жеребьёвка VIII сезона соревнований на Кубок Казахстанской федерации бокса, сообщает
пресс-служба КФБ.
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16 команд областей, городов Астаны и Алматы распределены по 4 группам, определены области и города, принимающие соревнования. Жребии тянули представители областных федераций бокса.
В группу А вошли команды Алматинской, Карагандинской, Кызылординской и Костанайской областей.
Группа В: Астана, Жамбылская,
Группа С:
Группа D: Мангистауская, Атырауская, Актюбинская области и Алматы.
Соревнования четвертьфинала группы А примет Кызылорда, группы В — Астана, группы С — Павлодар, группы D — Актау.
Группы А и С проведут четвертьфинальные бои с 7 по 9 сентября, группы В и D — с 21 по 24 сентября.
В составе каждой из 16 команд по 20 спортсменов (10 — основной состав и 10 — резерв). Чтобы создать баланс молодости и опыта основной и резервный составы решено формировать по принципу «7:3» — семеро спортсменов должны быть в возрасте до 23 лет, трое — старше 23-х.
Каждая встреча двух команд будет состоять из 10 поединков, по одному в каждой весовой категории. На случай равного счёта — 5:5 — проводится дополнительный бой; его весовые категории также определены жребием.
Полуфинал и финал Кубка пройдут 2 и 3 декабря в Алматы в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.
Кубок федерации бокса — республиканское соревнование, учреждённое по инициативе президента Казахстанской федерации бокса Т. А. Кулибаева, пользуется большой популярностью, как у спортсменов, так и у болельщиков. Цель турнира — развитие бокса в регионах и выявление талантливых спортсменов.
«Желаю всем успехов и пусть победят сильнейшие! Мы за честный бокс, пусть победит и станет обладателем Кубка самая достойная команда» — напутствовал старт восьмого сезона государственный тренер по боксу, координатор КФБ по боксу и соревнованиям внутри Казахстана Болат Абдрахманов.
В предыдущих сезонах обладателями Кубка становились команды Астаны (2010, 2013), Карагандинской (2011), Жамбылской (2014),
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