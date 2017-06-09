Состоялась жеребьевка Кубка КФБ-2017

16 команд областей, городов Астаны и Алматы распределены по 4 группам, определены области и города, принимающие соревнования. Жребии тянули представители областных федераций бокса.



В группу А вошли команды Алматинской, Карагандинской, Кызылординской и Костанайской областей.



Группа В: Астана, Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области.



Группа С: Южно-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.



Группа D: Мангистауская, Атырауская, Актюбинская области и Алматы.



Соревнования четвертьфинала группы А примет Кызылорда, группы В — Астана, группы С — Павлодар, группы D — Актау.



Группы А и С проведут четвертьфинальные бои с 7 по 9 сентября, группы В и D — с 21 по 24 сентября.



В составе каждой из 16 команд по 20 спортсменов (10 — основной состав и 10 — резерв). Чтобы создать баланс молодости и опыта основной и резервный составы решено формировать по принципу «7:3» — семеро спортсменов должны быть в возрасте до 23 лет, трое — старше 23-х.



Каждая встреча двух команд будет состоять из 10 поединков, по одному в каждой весовой категории. На случай равного счёта — 5:5 — проводится дополнительный бой; его весовые категории также определены жребием.



Полуфинал и финал Кубка пройдут 2 и 3 декабря в Алматы в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.



Кубок федерации бокса — республиканское соревнование, учреждённое по инициативе президента Казахстанской федерации бокса Т. А. Кулибаева, пользуется большой популярностью, как у спортсменов, так и у болельщиков. Цель турнира — развитие бокса в регионах и выявление талантливых спортсменов.



«Желаю всем успехов и пусть победят сильнейшие! Мы за честный бокс, пусть победит и станет обладателем Кубка самая достойная команда» — напутствовал старт восьмого сезона государственный тренер по боксу, координатор КФБ по боксу и соревнованиям внутри Казахстана Болат Абдрахманов.



В предыдущих сезонах обладателями Кубка становились команды Астаны (2010, 2013), Карагандинской (2011), Жамбылской (2014), Южно-Казахстанской (2015) и Мангистауской (2012, 2016) областей.