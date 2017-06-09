«Канело» провел приуроченную к бою с Головкиным фотосессию
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) провел фотосессию, приуроченную в его предстоящему бою против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщают Vesti.kz.
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Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене
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