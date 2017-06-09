«Канело» провел приуроченную к бою с Головкиным фотосессию

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Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Казахстанец поставит на кон пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец готов расстаться с поясом журнала The Ring. Подробнее узнать об этой арене можно здесь. А тут можно ознакомиться с предварительной стоимостью билетов.

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