Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30025749/
9 июня 2017, 9:27 | Бокс | Vesti.kz

«Канело» провел приуроченную к бою с Головкиным фотосессию

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) провел фотосессию, приуроченную в его предстоящему бою против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщают Vesti.kz.

Бой состоится в сентябре в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Казахстанец поставит на кон пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец готов расстаться с поясом журнала The Ring. Подробнее узнать об этой арене можно здесь. А тут можно ознакомиться с предварительной стоимостью билетов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Сможет ли Казахстан принять объединительный бой Головкина

Сможет ли Казахстан принять объединительный бой Головкина

Вице-президент Федерации профессионального бокса нашей страны Виктор Демьяненко поделился с корреспондентом Sports.kz своим мнением о возможности проведения в дальнейшем объединительного боя Геннадия Головкина в Казахстане.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

"Канело" провел приуроченную к бою с Головкиным фотосессию

Ковалев и Уорд перед боем проходят расширенное тестирование на допинг

Мой промоутер придумает другой отличный бой - Сондерс об аресте Хурцидзе