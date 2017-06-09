Ковалев и Уорд перед боем проходят расширенное тестирование на допинг
Американский боксер Андре Уорд (31−0, 15 КО) и россиянин Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) в преддверии реванша проходят усиленную проверку на допинг, сообщает allboxing.ru.
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Согласно информации VADA, на данный момент каждый из боксеров протестирован как минимум пять раз.
Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в
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