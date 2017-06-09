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https://sport.mail.ru/news/boxing/30025197/
9 июня 2017, 9:08 | Бокс | Vesti.kz

Ковалев и Уорд перед боем проходят расширенное тестирование на допинг

Американский боксер Андре Уорд (31−0, 15 КО) и россиянин Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) в преддверии реванша проходят усиленную проверку на допинг, сообщает allboxing.ru.

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Согласно информации VADA, на данный момент каждый из боксеров протестирован как минимум пять раз.

Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону поединка будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, которые американец отнял у российского боксера в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.
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