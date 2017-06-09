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Международная боксерская федерация (IBF) признала, что получала официальное письмо от промоутера Пулева Кале Зауэрланда относительно того, что команда болгарского боксера выступает против отсрочки обязательной защиты Джошуа ради матча-реванша с Владимиром Кличко, однако совет директоров принял решение позволить чемпиону мира вновь встретится с украинцем. Понятное дело, при условии, что Владимир согласится на повторный бой.

Как сообщает Worldboxingnews, полное решение по этому вопросу состоит из четырех пунктов.

1. Если Владимир Кличко не сможет выйти в ринг 28 октября 2017 года, бой между ним и Джошуа должен состояться не позднее 2 декабря 2017 года;.

2. Победитель матча-реванша между Джошуа и Кличко обязан встретиться с Кубратом Пулевым. Если матч-реванш не состоится до 2 декабря 2017 года, Джошуа должен выполнить свои обязательства и встретиться с Пулевым;.

3. После матча-реванша IBF не будет рассматривать заявку на объединение титулов от победителя боя;.

4. Никаких отсрочек для победителя матча-реванша между Кличко и Джошуа больше не будет, пока боец, выигравший в этом бою, не проведет обязательную защиту в поединке с Пулевым.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м рануде поединка за титул чемпиона мира.