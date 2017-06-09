IBF: Бой Кличко — Джошуа должен состояться не позднее 2 декабря
Международная боксерская федерация (IBF) огласила полное решение по поводу возможного предстоящего
боя-реванша между чемпионом мира Энтони Джошуа и претендентом-украинцем Владимиром Кличко, сообщает Братство Кличко.
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Международная боксерская федерация (IBF) признала, что получала официальное письмо от промоутера Пулева Кале Зауэрланда относительно того, что команда болгарского боксера выступает против отсрочки обязательной защиты Джошуа ради
Как сообщает Worldboxingnews, полное решение по этому вопросу состоит из четырех пунктов.
1. Если Владимир Кличко не сможет выйти в ринг 28 октября 2017 года, бой между ним и Джошуа должен состояться не позднее 2 декабря 2017 года;.
2. Победитель
3. После
4. Никаких отсрочек для победителя
Как сообщал УНИАН, 29 мая Кличко проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м рануде поединка за титул чемпиона мира.
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