Геннадий Головкин: Возможно, я смогу привезти в Казахстан последний объединительный бой
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) заявил, что все еще не исключает возможности проведения боя у себя на родине в Казахстане, сообщает Boxingscene.com.
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«Я хочу привезти большой бой в Казахстан, и все этого хотят. Это очень важно для моей страны для моей карьеры, конечно же. Мне нужен объединительный поединок, нужны большие бои, громкие имена. Сейчас мне предстоит драться с “Канело”. Возможно, я смогу привезти в Казахстан последний объединительный бой», — сказал Головкин.
Напомним, 7 июня Головкин в родной Караганде открыл спорткомплекс, который был назван его именем.
Следующим этапом казахстанской поездки Головкина станет посещение всемирной выставки EXPO-2017 в Астане, послом которой он является. В середине июля боксер начнет восьминедельный тренировочный сбор в Big Bear (штат Калифорния, США), а 16 сентября встретится в титульном бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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