Боксер «Астана Арланс» проиграл нокаутом в последнем бою полуфинала WSB с «Бритиш Лайнхартс»

Ответная матчевая встреча прошла в Лондоне в ночь с 8 на 9 июня и завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба. В первом матче в Костанае был зафиксирован результат 4:1 в пользу «Астана Арланс». Таким образом, счет по сумме двух встреч — 7:3.

В Лондоне первую победу принес Олжас Саттыбаев. Выступающий в весе до 52 килограммов казахстанец раздельным решением судей победил Дина Фарелла — 2:1 (48:47, 47:48, 50:45).

Вторую победу «Астана Арланс» принес Закир Сафиуллин. В весе до 60 килограммов он за два раунда дважды отправил в нокдаун новозеландца Чада Милнса, который отказался выходить на третий отрезок боя. Победа Сафиуллина принесла «волкам» досрочной выход в финал.

В весе до 69 килограммов казахстанец Асланбек Шымбергенов единогласным решением судей победил индийского легионера «Бритиш Лайнхартс» Кумара Маноджа — 3:0 (48:47, 49:46, 49:46).

Затем на ринг вышли боксеры весовой категории до 81 килограмма. В нем «арлан» Арман Рысбек раздельным решением судей уступил Томасу Уитаккер-Харту — 1:2 (45:50, 49:46, 45:50). Для Рысбека это поражение стало первым за шесть боев в WSB.

В заключительной встрече супертяжеловс Нурсултан Аманжолов досрочно проиграл Патрику Майлате. В четвертом раунде дебютант WSB Аманжолов получил нокдаун и не смог восстановиться от него. После возобновления поединка прошло несколько секунд, прежде чем тренеры «Астана Арланс» выбросили полотенце.