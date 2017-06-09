Келл Брук будет прооперирован 16 июня

Британцу предстоит плановое хирургическое вмешательство, связанное с переломом глазницы. Эту травму Брук получил в своём предыдущем бою с Эрролом Спенсом.

Ранее Брук уже испытывал подобные проблемы, после боя с Геннадием Головкиным у Келла также был диагностирован перелом глазницы. Тогда на полное восстановление после операции у боксёра ушло три месяца.