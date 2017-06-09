Келл Брук будет прооперирован 16 июня
Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Келл Брук ляжет на операционный стол 16 июня, об этом сообщает World Boxing News.
Британцу предстоит плановое хирургическое вмешательство, связанное с переломом глазницы. Эту травму Брук получил в своём предыдущем бою с Эрролом Спенсом.
Ранее Брук уже испытывал подобные проблемы, после боя с Геннадием Головкиным у Келла также был диагностирован перелом глазницы. Тогда на полное восстановление после операции у боксёра ушло три месяца.
Планируется, что следующий бой Брук проведёт против другого
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