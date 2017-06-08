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https://sport.mail.ru/news/boxing/30023201/
8 июня 2017, 23:15 | Бокс | Vesti.kz

Сафиуллин дважды отправил боксера «Бритиш Лайнхартс» в нокдаун и принес «Астана Арланс» досрочный выход в финал WSB

Боксеры «Астана Арланс» досрочно победили британскую команду «Бритиш Лайнхартс» и вышли в финал Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Счет во встрече, которая в данное время продолжается в Лондоне, 2:0 в пользу казахстанской команды.

В первом бою Олжас Саттыбаев (до 52 килограммов) раздельным решением оказался сильнее Дина Фарелла. Во втором поединке Закир Сафиуллин (до 60 килограммов) досрочно победил Чада Милнса — новозеландец дважды оказывался в нокдауне, а затем отказался выходить на третий раунд.

Также сегодня на ринг еще выйдут в весе до 69 килограммов Асланбек Шымбергенов против Кумара Маноджа, до 81 килограмма Арман Рысбек против Томаса Уитаккер-Харта и свыше 91 килограмма Нурсултан Аманжолов против Патрика Майлаты.

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