Сафиуллин дважды отправил боксера «Бритиш Лайнхартс» в нокдаун и принес «Астана Арланс» досрочный выход в финал WSB

Счет во встрече, которая в данное время продолжается в Лондоне, 2:0 в пользу казахстанской команды.

В первом бою Олжас Саттыбаев (до 52 килограммов) раздельным решением оказался сильнее Дина Фарелла. Во втором поединке Закир Сафиуллин (до 60 килограммов) досрочно победил Чада Милнса — новозеландец дважды оказывался в нокдауне, а затем отказался выходить на третий раунд.