Сафиуллин дважды отправил боксера «Бритиш Лайнхартс» в нокдаун и принес «Астана Арланс» досрочный выход в финал WSB
Боксеры «Астана Арланс» досрочно победили британскую команду «Бритиш Лайнхартс» и вышли в финал Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Счет во встрече, которая в данное время продолжается в Лондоне, 2:0 в пользу казахстанской команды.
В первом бою Олжас Саттыбаев (до 52 килограммов) раздельным решением оказался сильнее Дина Фарелла. Во втором поединке Закир Сафиуллин (до 60 килограммов) досрочно победил Чада Милнса — новозеландец дважды оказывался в нокдауне, а затем отказался выходить на третий раунд.
Также сегодня на ринг еще выйдут в весе до 69 килограммов Асланбек Шымбергенов против Кумара Маноджа, до 81 килограмма Арман Рысбек против Томаса
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